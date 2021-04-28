广东今明两日或再迎降水

4月25日至26日，受云量增多和局地雷雨打压，广东省大部分地区气温有所下降。据广东省气象部门监测，27日-28日，受新一轮冷空气和东南气流共同影响，广东自北向南又迎来一次明显降水过程。

其中，27日-28日，粤北、粤西、珠江三角洲市县有大雨到暴雨局部大暴雨，部分地方伴有短时强降雨和8级左右雷雨大风等强对流天气；粤东有大雨局部暴雨。预计粤西和珠江三角洲市县最高气温25℃～27℃，其余市县22℃～24℃。29日，南部市县小雨转多云，其余市县多云。

广州方面，预计27日白天有中雷雨，27日夜间起自北向南有一次大到暴雨降水过程，其中从化、增城、花都区降水较大，局部可能有大暴雨，并伴有短时强降水、局地雷电、短时大风等强对流天气；28日午后起降水逐渐减弱。

气象部门提醒：需防御强降水及其导致的城乡积涝、山洪和泥石流、山体滑坡等地质灾害；需防御局地雷击和短时大风导致的厂房工棚、临时构筑物、户外广告牌、树木倒塌等灾害。（记者 徐炜伦）