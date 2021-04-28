消费“开门红”，谁的贡献大？

国家统计局近日发布的最新消费数据引发广泛关注。今年一季度，全国社会消费品零售总额105221亿元，同比增长33.9%，两年平均增长4.2%。其中，在限额以上单位商品零售额中，18个商品类别同比增速均超过10%。稍早前，商务部相关监测也显示，3月份全国消费市场继续保持恢复性增长态势，服务业商务活动指数较上月明显提高，住宿、居民服务等行业商务活动指数已回升至景气区间。可以说，在“十四五”开局之年，消费率先取得了“开门红”。

那么，今年以来，哪些商品和服务更受消费者欢迎？中国消费市场呈现出哪些新特点新趋势？

回归正轨，“补偿性”消费升温

“从清明小长假消费市场来看，在春日换季、打折促销等带动下，一些商品比如鲜花绿植、服装鞋帽、金银珠宝等销售增长明显。比如天津、上海、江苏、重庆重点监测的企业销售额同比增长77%、55%、45%和40%。一些花卉市场的鲜花销售成倍增长，一些商贸企业的国产品牌服务销售同比增长了4—5成；有的电商平台金银珠宝日均销售额同比增长了两成以上。”对于春节后第一个小长假期间消费市场的表现，商务部新闻发言人高峰给出了令人眼前一亮的一组数字。

对中国消费者来说，随着统筹疫情防控和经济社会发展日益深入，生产生活加速回归正轨，一些因疫情耽误的消费计划正重新被提上日程。

快速消费品受到青睐。武星兆在北京一家银行工作。今年春节期间，他积极响应政府号召，主动留京过年。这几天，他简单算了算账，发现今年以来的消费水平并没有降低，反而比之前还提高了不少。“过年没有返乡回家，但也不能亏待自己，该买的就得买，衣服、美食一样都不能少！另外，单位也发了补助，所以我的消费意愿其实不减反增。”他说。

耐用消费品升级换代提速。林家安是南京的一位大学教师。今年以来，他通过各种方式，添置了包括空调、洗衣机、热水器在内的许多家具，同时将自己的笔记本电脑、键盘、耳机等数码产品进行了“全套升级”。“现在疫情防控稳定了，各项工作都在回归正轨，我就把之前耽误的购置计划都实施了。”

需求升温与否，处于供给侧的人感受更深。来自山东德州的刘师傅和妻子在天津从事室内装修。他们每天的工作，就是根据客户需求，为对方的墙面与屋顶粘贴壁纸和壁布。“春节以后，可把俺们两口子忙坏了！经常是上一家的活儿还没干完，下一家甚至再下一家客户的电话就打进来，催俺们快点过去呢。”刘师傅笑着说。

需求多元，服务质量成为热点

除了消费总量本身出现“补偿性回升”，消费结构也呈现出许多新特点：

——健康管理人气大增。

4月14日，据京东大数据研究院发布的《2021健康减脂消费趋势报告》显示，3月份“减肥减脂”的关键词搜索量达到近千万次，“低糖”关键词的搜索量达去年同期10倍以上，今年大热的“无绳跳绳”搜索量同比增幅也高达640%。反映到订单上，就是黑巧克力、低糖蛋糕、薏米燕麦饼、益生菌、健肌粉、运动护膝、滑雪装备、具有健康监测功能的智能穿戴设备等，成为京东平台上销售表现抢眼的商品。从相关商品的销售结构来看，上海、北京、天津倾向于“管住嘴”，福建、浙江、重庆等地侧重于“迈开腿”。

“现在客流量已经基本恢复至疫情前的水平。同时顾客的消费投入也在进一步增加，越来越多的人开始购买私教课，大家更舍得在保护身体上花钱了。”广州一家健身房的负责人谭杰说。

——娱乐消费热起来。

在武汉一家杂志社工作的田昊表示，如今想要外出游玩的想法变得更加强烈。今年以来，几乎每个节假日都会和朋友们一起聚会，大家选择看电影、唱歌等，娱乐方式相较之前更多样。在这一过程中，他和朋友们的消费水平也有所提升，对于娱乐服务花销的容纳度在增高。“有时候，即使价格偏贵，但只要好玩，能给大家带来精神愉悦，就觉得值！”田昊说。

与田昊类似，河南姑娘闫文雅最近经常与朋友们聚会，住民宿成为了休闲时光的常态。在闫文雅看来，无论是节假日还是周末两天，都要让自己精神愉悦、身心放松。只有劳逸结合，才能更好地工作，在这方面增加一些开支，是很有必要的。

——“体验”成为关键词。

“截至目前，我的消费大头主要集中在餐饮和旅游方面。特别是我专门买了航空公司的‘随心飞’机票，所以趁着疫情防控形势越来越好，专门去了澳门、北京等地旅行，体验不一样的风土人情！”在深圳一家企业从事财务工作的杨柳说。

据文化和旅游部数据中心数据显示，2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，同比增长144.6%，恢复至2019年同期的94.5%。其中，博物馆、图书馆、美术馆、文化馆等接待游客增多，展览、话剧、诗会、音乐会、舞台剧等逐渐回归常态。据多方预测，即将到来的“五一”假期，服务消费将迎来今年的高潮。

各显神通，促进消费“潜力”变“红利”

4月13日，商务部办公厅印发《关于组织开展2021年 “老字号嘉年华”活动的通知》，聚焦传统节日、重点活动、重要展会三大节点，助力老字号讲出新故事、拥抱新机遇、焕发新活力，更好满足人民日益增长的美好生活需要。这无疑是促进消费的又一项有力举措。

在地方层面，各地也纷纷采取措施，努力促进消费潜力释放、抢抓消费复苏商机。比如，山西省发布《山西省推进服务业提质增效2021年行动计划》，将通过支付平台发放4亿元数字消费券，重点推动零售、餐饮、住宿等领域扩大消费；四川推出乐山马边采茶节、眉山首届家装节、广元利州区“春季欢乐购”等特色活动，深挖节日消费潜力和活力；贵州省打造“一码贵州”电商平台，2021年“网上年货节”期间上线产品4万余款，累计销售额达3.3亿元……

在京东大数据研究院高级分析师林江看来，2021年，随着疫情防控形势好转，宏观调控政策效果进一步释放，中国经济将继续保持稳定恢复的总体态势，从而带动居民消费信心和消费意愿持续复苏。

“当前，消费新趋势可以从两方面来理解。一是新的消费增长点和趋向，二是新的消费业态和模式。”林江分析，随着居民收入和消费水平不断提高，新消费领域和习惯逐渐兴起，文化娱乐、健康医疗、教育培训等服务消费正成为消费新热点，服务消费在消费支出中的比重超过商品消费。同时，随着数字技术应用加快，直播电商、社区电商等消费新业态新模式的创新层出不穷，线下消费场景的数字化改造和转型也在加快，线上线下加速融合。

北京师范大学经济与工商管理学院教授郝颖表示，一方面，旺盛的消费需求会对供给侧提出更高要求，激发更加优质的商品和服务供给，为经济持续恢复和增长提供动力与支撑；另一方面，优质供给上升到一定程度也会创造新需求，推进消费特别是服务领域消费持续提质扩容，引导消费新模式加快孕育成长。

郝颖建议，下一步，应继续注重供给侧和需求侧“双向发力”，进一步扩大服务贸易进口，进一步提升居民收入水平、完善社会保障体系，不断解除居民扩大消费的后顾之忧。