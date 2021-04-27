拉动消费刺激经济增长，不仅要满足居民个性化、多样化、品质化消费需求，还应实折实扣让利惠民，依法保障消费者合法权益。后疫情时期，释放消费潜力、促进消费升级对推动双循环经济高质量发展具有重要作用。各地应结合新兴消费、服务消费等消费热点，努力营造良好消费环境，特别要统筹做好常态化疫情防控和消费促进工作，确保消费市场安全有序运行。

商务部负责人在日前召开的新闻发布会上介绍，5月1日至31日，商务部会同有关部门和地方将集中组织开展全国消费促进月系列活动。今年的活动体现“六个更”——更突出服务新发展格局，更突出以节庆兴商聚市，更突出跨部门跨行业跨领域融合，更突出新技术新业态新模式应用，更突出活动促销的惠民实惠，更突出规范化便利化消费导向。

今年是第10年举办消费促进月活动，这项全国范围内统一开展的促消费标志性活动，已成为实施扩内需战略、促消费稳增长的重要抓手和平台。今年以来，我国消费市场总体延续去年下半年以来的回升势头，稳中加固、稳中向好，回暖态势明显。一季度，我国社会消费品零售总额10.52万亿元，同比增长33.9%，比2019年同期增长8.5%。中高端商品销售加快，服务消费逐步恢复，同时居民消费仍受到一定程度的制约，消费恢复还不够平衡。

在此背景下，五一长假临近，借助传统节日、重点活动、重要展会等时机，抓住春夏时节消费旺季进一步激发市场活力，充分满足民众的消费需求，有利于促进形成强大的国内市场，助力国内国际双循环经济高质量发展。

旅游经济自疫情以来受影响较大、恢复相对滞后，随着国内疫情防控形势持续向好，旅游、餐饮等行业在清明小长假期间已显露出强劲复苏的态势。五一长假将至，假日经济将成为消费促进月的原动力。各地应深入挖掘地方特有、民族特色、风俗文化等节庆活动的消费潜力，全方位打造消费热点和亮点，以满足各类群体的消费热情，拉动消费刺激经济增长。

重要展会和重点活动丰富密集，是今年消费促进月的突出特色。其中，首届中国国际消费品博览会（消博会）将于5月7日至10日在海南海口举办，目前国外参展品牌已有1319个。去年7月以来，海南自贸港免税购物政策极大促进了境外消费回流，此次消博会将为境外展品制定会期内免税政策，众多国际品牌、几十个品类的新品潮品荟萃，消费者将享受一次不出国门的国际消费盛宴。发挥重要展会在消费促进月中的作用，也是首届消博会的题中之义。

重点活动包括双品购物节、中华美食荟、老字号嘉年华等，分别以国内有代表性城市为启动中心，结合端午、中秋、中国品牌日、非遗日、服贸会、进博会等重要时间节点开展实施，持续时长贯穿至年底。这样有点有面的主题消费活动设计，坚持“政府搭台、多方参与、专业运作、企业唱戏”原则，有助于加速市场回暖，充分释放消费潜力，多元开放促进消费升级、稳中提质。

北京是双品购物节的启动城市。“双品”即品牌品质，通过网购节让消费者买到好品牌好品质的商品，享受到优质的服务，让消费者放心消费，便利消费。五一期间，北京面向在京消费者，发放现金券、折扣券、满减券等多项消费大礼包超45亿元，20个“丝路电商”伙伴国参与、共同打造国别爆款将成为消费亮点。双品购物节将点燃北京消费季，进一步释放这座超大消费城市的消费潜力。

消费促进月拉动消费刺激经济增长，不仅要满足居民个性化、多样化、品质化消费需求，还应实折实扣让利惠民，依法保障消费者合法权益。后疫情时期，释放消费潜力、促进消费升级对推动双循环经济高质量发展具有重要作用。各地应结合新兴消费、服务消费等消费热点，努力营造良好消费环境，推动消费可持续发展。特别要统筹做好常态化疫情防控和消费促进工作，确保消费市场安全有序运行。(金雨红）