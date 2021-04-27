未成年人权益保护社会治理联合体成立

日前，南京雨花台区法院携手包括区妇联在内的14家涉未成年人保护职能的单位及组织力量，正式成立雨花台区“希望树”未成年人权益保护社会治理联合体，此举标志着该区在积极推进未成年人保护市域治理现代化的进程中，未成年人司法保护和社会保护将有效衔接，多领域、全方位、立体化地织起一张未成年人权益综合保护网。

孩子的事是天大的事，为了保护未成年人权益，雨花台区不断进行探索。雨花台区铁心桥人民法庭作为专门负责审理该院少年及家事案件的审判法庭，针对涉未成年人家事案件的特点，探索创建了家事审判特色品牌——“希望树”工程，将感情修复和未成年人保护放在首要位置，减少未成年人因家事纠纷受到的伤害。“家事审判如同一棵有力、包容的大树，在解决纠纷的同时，让大树繁茂的枝叶庇佑家庭，保护幼苗般的孩子茁壮成长，为破碎的家庭带去希望。”铁心桥人民法庭庭长郭莉莉道出了创建“希望树”工程的设想与初衷。

活动当天，南京市妇联在铁心桥法庭设立“宁姐益家”法庭服务站。南京市妇联副主席魏群欣喜地说：“这也是市、区妇联集多年家庭领域工作资源，为铁心桥法庭少年、家事案件当事人提供诉讼调解、婚姻辅导、家教指导、关爱帮扶等服务，联手开展家风家教宣讲等活动，努力为更多涉诉家庭提供综合性、一站式的社会服务。”

依托于“希望树”工程，雨花台区法院整合多方社会力量，开启“法官+”未成年人权益合作保护机制探索之路。雨花台区妇联主席张晓慧告诉中国妇女报全媒体记者：“区妇联、区法院携手合作，共建家事调查调解员制度；为区法院牵线，引入心理咨询专业团队；联合区司法局组建妇女儿童维权法律服务团等，多角度切入，保障未成年人合法权益。”

活动现场，雨花台区15家联合单位“手牵手”，以未成年人权益维护、健康成长为出发点，各司其职，齐抓共管，协作配合，深度联动，实现信息互通，资源共享，深入推进人身安全保护令、协助调处、案后回访、帮扶服务、普法宣传等五项机制的有效运行，切实加强未成年人司法保护和社会保护衔接配合，助推未成年人保护市域治理现代化。

“联合体的成立，如同一座四通八达的未成年人综合保护‘连心桥’，让每一个求助者的需求都有回应，让每一个孩子的成长都有守护。”雨花台区法院党组书记、院长陶红展望道。（记者 茹希佳）