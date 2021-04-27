五一怕堵？ 周边一站式度假走起

“五一”假期热门火车票开售被秒光、热门目的地机票价格上涨、国内出游人次或达2亿……对于准备广东省内出游的游客来说，假期道路交通的拥堵状况无疑是影响行程的重要因素：担心很多时间都堵在路上，去到热门景区又怕停车难。这个“五一”旅程怎么玩才能尽兴？建议：不妨就在珠三角周边一站式度假。

“目的地旅游”在兴起

随着旅游观念的日趋成熟，人们对旅行的理解也愈发深刻，以深度体验、一站式度假为特点的“目的地旅游”方式正在兴起，比起传统的走马观花，更有益身心的放松。每逢假期黄金周，让珠三角城市周边一地休闲深度游行程更受热捧，三到两天吃住玩都安排在一个度假区，成为不少城市亲子家庭假期热衷的度假方式。

记者了解到，自4月中旬以来，“五一”假期旅游热度持续飙升，广东省内的龙门地派温泉森林度假区“五一”的预订已经提前半月出现满房现象。据该度假区负责人李星凯介绍，假期前三天空前火热，供不应求，是自新冠肺炎疫情以来最热的一次黄金周，同比创历史新高。他透露，省内“五一”温泉度假市场喜人，其中有不少游客家庭担心假期堵车，选择一个度假区深度休闲连住两三天成主流。据统计，目前地派温泉预订“五一”连住的客人达到了一半以上。

李星凯表示，针对此次“五一”假期，除了加大防疫措施，地派温泉更是结合地方旅游资源特色创新了很多度假新玩法，打造竹之韵竹香节主题活动，推出本地应季美食，对原有网红打卡点二次改造增加可玩度，温泉水疗体验选择也增加了旅游产品的丰富性。

一站式度假是趋势

在一个地方或一个区域停留的一站式度假旅游，已经成为中高端游客出游的新趋势。广东景美旅游策划营销机构总经理曾令华表示，如今游客出游的趋势已经发生了改变，在省内游与周边游尤为明显，“现在游客往往是一个假期只安排一个旅游目的地，以深度度假休闲体验为主，不像过去那样‘走线串点’”。

对于目的地景区来说，旅游休闲度假产品的规划上马，要注重产品的搭配、互补、差异，完善整个旅游休闲度假产业链条，而不是在一个环节上形成重复建设与恶性竞争，通过差异化、互补式满足一个游客的所有需求。这样，游客在一个城市甚至一个度假区里，就可以体验到这个区域的优质、代表性旅游资源、文旅产品、度假设施。这样既可以形成强大的旅游度假吸引物，又可以给游客提供一站式的服务，提升旅游产业综合收入与发展后劲。在这方面做得比较成功的有广州长隆度假区；一些开发年代较早的旅游度假景区如英德宝晶宫，也朝着这方向投入巨资进行产业升级、产品迭代。（记者 黎存根）