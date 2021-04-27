国际社会普遍认可中国疫苗安全有效（环球热点）

近来，中国疫苗在国内国际快速铺开。目前，中国全国累计报告接种新冠疫苗超过2亿剂次，中国疫苗全球供应已突破1亿剂次，正向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。中国疫苗的快速普及，为本国民众再添一层隐形“防护服”，也为海外民众送去抗疫希望。世界多国政要和民众接种，是对中国疫苗安全性和有效性的最好认可。

多国投下信任票

“谢谢伟大的医务工作者，谢谢中国兄弟。”近日，塞尔维亚总统武契奇在接种第一剂中国国药集团新冠灭活疫苗后在社交媒体上发文。“感觉很棒。”接种后的武契奇说，自己将在3周后接种第二剂疫苗，推荐民众选择中国疫苗。

像武契奇一样对中国疫苗投下信任票的外国元首还有很多。土耳其总统埃尔多安曾公开表示：“我本人公开接种中国新冠疫苗，用实际行动向土民众和全世界展示了中国疫苗的安全性和有效性。”多米尼加副总统培尼亚表示，“中国虽然人口众多，接种任务艰巨，但依然克服困难向各国提供援助，充分体现了团结互助精神，为全人类作出了表率。新冠疫苗运抵多米尼加将助力我们全国疫苗接种工作。这将为多米尼加每个家庭带来安宁和希望。”

据不完全统计，科摩罗总统阿扎利、津巴布韦总统姆南加古瓦、加蓬总统邦戈、巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维和总理伊姆兰·汗、匈牙利总统阿戴尔和总理欧尔班、塞内加尔总统萨勒、赤道几内亚总统奥比昂、智利总统皮涅拉等多国政要已接种中国疫苗。

2020年9月22日，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时指出：“中国已有多支疫苗进入Ⅲ期临床实验，研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。”2021年2月1日，中国政府首批对外援助新冠疫苗抵达巴基斯坦。如今，中国正以不同方式向100多个国家和国际组织提供急需的疫苗。

“中国疫苗获得了包括世界卫生组织在内的国际社会认可，正在全球很多地方接种，有了它，我就不怕新冠病毒了。”“我亲眼看到了中国是如何历尽千辛万苦控制疫情的，中国疫苗的效力也是有目共睹，所以我今天来打第一剂。”多国民众在接种中国疫苗后为中国疫苗点赞。一支支中国疫苗跨越山海运抵多国，为当地民众送去抵御新冠病毒的有力武器，搭建起一条全球抗疫防线。

用扎实数据说话

目前，已经有越来越多扎实的数据和详实的案例“用事实说话”，证明中国疫苗安全有效。

近日，智利卫生部公布的“真实世界研究”结果显示，中国科兴疫苗在第二剂接种14天后预防有症状感染的有效率为67%，预防住院治疗的有效率为85%，预防进入重症监护病房治疗的有效率为89%，避免因感染所致死亡的有效率为80%。智利科技部长科韦表示，科兴疫苗保护效果的最新数据“令人振奋”，科兴疫苗在预防有症状感染、预防住院治疗、避免重症和因感染致死方面“非常有效”。

塞尔维亚目前使用的新冠疫苗大部分为中国国药集团疫苗。截至4月15日数据，超过180万人在塞尔维亚接种至少一剂新冠疫苗，其中超过120万人完成两剂疫苗的接种。塞新冠疫情应对小组负责人普雷德拉格·科恩日前表示，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，约34%的成年人已接种疫苗，每日新增新冠确诊人数明显下降，如今每日新增确诊已低于1000例。“没有人预料到这个数字会下降得这么快，这证明疫苗在贝尔格莱德很有效。”科恩说。

早在2020年12月，中国国药中生新冠灭活疫苗在阿联酋的三期临床试验数据显示，该款疫苗对病毒感染患者有效性达86%，中和抗体转阳率达99%，对中度和重度的新冠肺炎预防率达100%。中国科兴新冠疫苗在土耳其三期临床试验中的初步数据显示，疫苗有效性为91.25％。

“这正是大众对新冠疫苗的预期，即能够对重症感染者提供更好的保护。”美国彭博社报道援引澳大利亚默多克儿童研究所教授菲奥娜·吕塞尔的观点称，中国科兴疫苗对于预防重症新冠感染“极为有效”，针对需要医疗干预的新冠感染的保护有效性约为84%，针对中度到危重新冠症状的保护有效性为100%。

“新冠肺炎疫情暴发后，中国在第一时间决定要加快科研攻关，开展疫苗研发。目前，中国研发生产的新冠疫苗品种数量多，技术路线比较完整，不仅在新冠疫苗研发上处于领跑地位，在新冠疫苗的研发、生产、销售、运输等方面已形成全产业链体系。事实证明，中国有雄厚的科研实力和经济实力来实现对其他国家的疫苗援助和出口，中国也有强大的意愿为改善全球公共卫生状况做实事，作贡献。”外交学院国际关系研究所教授李海东接受本报记者采访时表示。

做全球公共产品

“中国是最早宣布将新冠疫苗作为全球公共产品的国家，这体现了中国的大国胸怀和大国担当。目前，中国不仅已在国内推行大规模接种，更为广大发展中国家不断提供疫苗援助和出口，只有这些国家安全了，全球疫情形势才能有效好转，这是中国践行人类命运共同体、构建人类卫生健康共同体的真实写照。”中国人民大学让-莫内讲席教授、欧盟研究中心主任王义桅认为，中国疫苗的安全性和有效性已得到越来越多接种数据的支持，在生产成本、运输条件方面更加符合发展中国家的需求，且供应量很大，能保证发展中国家用得起、可获得，这对发展中国家抗疫非常重要。

中国国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟在日前召开的博鳌亚洲论坛2021年年会上表示，目前，中国新冠疫苗全年产能接近50亿剂，预计今年产量超过30亿剂。中国在布局疫苗生产的过程中，考虑了全球的抗疫需要。预计今年下半年，中国将通过多边、双边机制向全球供应更多疫苗。

“从事实出发，在接种中国疫苗的国家，民众对中国疫苗的反响普遍很好。对中国疫苗诋毁、污蔑最多的，反而是那些拒绝接受中国疫苗、企图在国际范围内打‘疫苗战’的西方国家。在新冠疫苗的有效性、安全性方面，接种过的民众的声音应当受到尊重。那些戴着意识形态有色眼镜，抱有地缘政治冷战思维，企图搞‘疫苗政治化’的西方政客，对中国疫苗进行的诋毁抹黑不足为听。”李海东表示，中国通过向全球多国，尤其是发展中国家，提供疫苗援助和出口，为这些国家抗击疫情、经济恢复、社会稳定提供了帮助。中国最大限度地向全球提供疫苗援助和出口，在目前纷繁复杂的疫情形势下，为全球注入了稳定因素，也为全球经济复苏带来了希望和动力。