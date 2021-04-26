新华社北京4月26日电 题：向大骨节病说“不”——防治重点地方病的攻坚行动

陈席元、徐鹏航

大骨节病是一种多发性、变形性的骨关节地方病，曾长期困扰我国西藏、青海、四川、内蒙古、陕西等地区群众。2018年，国家卫生健康委员会等十部门联合印发《地方病防治专项三年攻坚行动方案（2018—2020年）》，开展重点防控措施强化行动等任务。通过长期探索努力，我国基本消除大骨节病等重点地方病危害，以实际行动守护人民健康。

数十年探索 建立大骨节病防控体系

大骨节病俗称“柳拐子病”“骨节风”“水土病”等，这种原因不明的地方病会导致患者站不直、走不稳，严重者身材矮小、关节畸形粗大，甚至终生残疾，丧失劳动能力。

新中国成立初期，我国多地深受大骨节病等地方病的困扰。据统计，上世纪60至70年代生活在病区的儿童大骨节病检出率高达60%至90%。

哈尔滨医科大学杨建伯教授在20世纪60年代投身大骨节病病因与防治对策的研究。通过在多个病区调研，他发现大骨节病致病因子是通过病区产的谷物进入人体的，与饮水无关。他提出以“换粮”为核心思想的大骨节病防治策略，“改种水田、改种经济作物、退耕还林（草）、提高粮食卫生学质量、易地育人”等措施在全国病区得以推广，有效地控制了我国大骨节病的流行。

中国著名骨科专家殷培璞与大骨节病斗争40余载，经过反复调研，提出了 “吃杂、改水、讲卫生”的综合防治方案，并首创大骨节病临床检查法，创编系统的大骨节病矫形手术治疗法，先后免费为1000多例大骨节病患者实施了手术治疗。

在全国大骨节病防治专家不断探索的基础上，我国逐渐建立和完善了大骨节病防控体系，出台了《地方病预防控制工作规范》《成人大骨节病治疗方案》《大骨节病监测方案》等多项技术文件，为我国防治大骨节病等重点地方病提供了有力的技术支撑。

多部门联合 加强地方病预防工作

大骨节病多发于儿童和少年，多见于以病区所产小麦、玉米、青稞为主食的人群，在重病区儿童两三岁即可发病。大骨节病的发生可能与病区人员饮食品种单一、营养不良和食用了受镰刀菌毒素污染的粮食等密切相关，早期预防与治疗并举是关键。

预防大骨节病的有效举措之一是改善饮食结构。三年攻坚期间，多个病区省份贫困地区实施儿童营养改善项目，进行6—24月龄儿童营养包的发放工作，多地为大骨节病病区儿童提供营养包超130万人份，切实提高了病区儿童营养水平。一些地区还实行了调整病区主食结构和外购粮比例的措施。

许多大骨节病病区群众还通过移民搬迁改善了生活质量。近年来，发展改革部门组织地方病病区群众移民搬迁，从条件较为艰苦的地区搬迁到经济更发达，生活更便利的地区，为病区群众提供了更好的生活条件。一些地区的教育部门还采取了集中办学等易地育人措施。

同时，各地通过多种渠道加强科普教育，宣传地方病防治措施，健康教育覆盖范围达到5.82亿人次。通过各部门协同配合，地方病的预防工作得到了全面地落实。

保障“病有所医，医有所保”

大骨节病多发于老少边穷地区，许多患者面临医疗资源少、治疗费用高的问题。

为帮助病区家庭摆脱“因病致贫、因病返贫、贫病交加”的恶性循环，三年攻坚期间我国对地方病患者落实综合帮扶，累计帮扶患者家庭10万余户，并将地方病患者纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助制度覆盖范围，保障患者“病有所医，医有所保”。

2017年，北京大学人民医院骨关节科医生林剑浩组建团队，在西藏昌都市政府支持下，开展流调、筛查、义诊、救治、培训等工作。几年来，林剑浩进藏近30次，团队累计义诊3500余人，完成骨关节手术51例，开展培训约150人次。通过人工关节置换技术，不少患者恢复了身体部分功能，生活迎来新希望。

西藏洛隆县硕督村的夏达卡从小患有大骨节病，症状严重时必须用手扶着桌边一瘸一拐地走路。2019年10月，他在北京大学人民医院接受了免费手术，已能正常劳动。

2019年，财政部会同国家医保局在城乡医疗救助补助资金中增加并单列2亿元，对地方病防治工作任务重的贫困地区给予倾斜支持，专门用于地方病患者（包含大骨节病）医疗救助。民政部门也将符合条件的地方病患者纳入低保和特困人员救助供养范围。

此外，国家卫生健康委发布地方病患者管理服务规范和治疗管理办法，将大骨节病和克山病患者纳入慢性病管理。按照分级诊疗原则，省、市、县设立三级患者救治协议定点医院，保障患者能够就近就医，及早治疗。

监测全覆盖 防治地方病“不落一人”

为确保地方病防治惠及每位患者，让防治地方病“不落一人”，“十三五”期间，全国重点地方病流行地区实现了监测全覆盖，现症患者实现建档立卡和应治尽治、愿治尽治。

据了解，我国大骨节病开展了以村为单位的监测全覆盖，按照“以病区村为单位，7-12周岁儿童无大骨节病病例”的消除标准，全国已连续两年无儿童新发病例，379个大骨节病病区县均实现了消除目标，消除率为100%。

中国疾病预防控制中心地方病控制中心专家表示，三年攻坚结束不是地方病防治工作的终点，而是全面实现地方病持续控制和消除、助力乡村振兴和全民健康的起点。三年攻坚的成果，为健康中国行动打下了基础。