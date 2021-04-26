湖南省开展2021年全国第十四个疟疾日宣传活动

今年4月26日是第14个“全国疟疾日”，宣传主题是“防止输入再传播，巩固消除疟疾成果”。为积极应对湖南省疟疾防治工作，巩固消除成果，当天上午，湖南省召开了2021年全省防止疟疾输入再传播工作座谈会和防治疟疾现场宣传活动。此次活动由湖南省卫生健康委主办、湖南省疾控中心承办、湖南省预防医学会健康教育与促进专业委员会协办，省商务厅、省文化旅游厅、长沙海关、中南大学湘雅医院等相关部门参加了活动，活动由省卫生健康委疾控处四级调研员谢颖主持。

历时60余年，湖南省的疟疾防治工作取得了丰硕的成果，湖南省已连续10年无本土疟疾病例报告，连续5年无死亡病例发生，于2020年6月正式通过全国消除疟疾终审评估，这是湖南省疟疾防治史上一座里程碑。本土病例虽然已经消除，但随着经济全球化，国际间的合作增多，出入境人员数量也随之增多，输入性疟疾病例数量居高不下，死亡病例时有发生，疟疾的防治形势依然不容乐观。

谢颖指出，为防止输入性疟疾再传播，湖南省卫生健康委连同十三个部门共同制定《湖南省防止疟疾输入再传播管理办法》和《湖南省防止疟疾输入再传播技术方案》等政策文件，严防输入性疟疾再传播。建立了以省级疟疾参比实验室为龙头的全省疟疾诊断与外部质量控制体系，强化了疟疾诊断、报告、治疗和调查处置等机制。构建了覆盖全省的疟疾疫情报告、不明原因发热病人血检、疟疾病例预警等网络系统。抗疟疾药品的储备，每年按需采购各类抗疟药，并配备至各市州、县市区，确保疟疾病人的及时救治。设置疟疾定点医院，省市两级及部分输入病例较多的县市区设立了疟疾定点诊治医院负责疟疾病人的救治。加大培训力度，采取分级培训的办法，每年对疾控中心以及医疗机构的防治人员进行疟疾诊治和疟原虫检验技术培训，确保各级医院及疾控中心拥有疟疾病例的诊断治疗能力。同时指出，湖南省疟疾防治工作依然存在薄弱环节，疟疾防治经费不足，中青年业务骨干人才欠缺，基层人员流动性大，技术人员流失过快，检测设备投入不足等问题，他呼吁各部门应齐心协力、众志成城，积极应对湖南省的疟疾防治工作，巩固消除成果。

座谈会上，湖南省疾控中心地方病与寄生虫病防治科科科长李正祥通报了全省疟疾防控情况及工作进展。湖南省商务厅对外投资和经济合作处处长胡松强、长沙海关卫生检疫处副处长刘劲波、湖南省文化旅游厅市场管理处四级调研员卢珉、中南大学湘雅医院感染病科副科长全俊就输入性疟疾的防治现状、存在的困难及下一步疟疾防治方向进行了协商座谈。湖南省疾控中心副主任胡向科就湖南省未来的防止输入再传播工作提出构想，他指出，对于从非洲、东南亚、南美洲等疟疾流行的国家和地区回国的人员，应保持高度的警惕性。如有疑似疟疾症状的，进行疟原虫检测，以排除疑似罹患疟疾的可能。提前贮存抗疟药品，以应对复杂的疫情形式造成的药品生产、供应不足。发挥好联防联控工作机制，提高出入境人员主动防控疟疾的意识。增强医疗机构诊疗能力，做到早发现、早报告、早诊断和早治疗，即“四早”。治疗输入性疟疾病例，最大限度防止因疟疾导致死亡的发生。

为进一步普及群众的疟疾防治知识，让广大群众对疟疾的防治有更清楚地认识，提高防蚊防疟的自我保护意识，共同参与消除疟疾活动，在省疾控中心门诊前坪开展了防治疟疾现场宣传活动，湖南省卫生健康委疾控处四级调研员谢颖、湖南省疾控中心党委副书记李合锋、湖南省疾控中心副主任胡向科、湖南省商务厅对外投资和经济合作处处长胡松强、长沙海关卫生检疫处副处长刘劲波、湖南省文化旅游厅市场管理处四级调研员卢珉、中南大学湘雅医院感染病科副科长全俊出席现场活动。活动现场开展了专家咨询、专家义诊、媒体专访、发放倡议书和疟疾防治科普宣传折页等。发放宣传折页和倡议书800余份，科学规范地为广大民众答疑解惑，咨询和义诊群众200余人，达到了预期的宣传效果。

通过此次“全国疟疾宣传日”宣传活动，推动全社会参加群众性的抗疟科普宣传教育活动，提高群众防疟抗疟意识，增强自我健康的保护能力。动员了全社会共同关注和参与疟疾防治，广泛宣传疟疾防治知识，增强和提高人群的自我防护能力，彻底消除疟疾，共享居民健康。（湖南省疾病预防控制中心供稿 文/李合锋 龙晓蕾 图/肖柯）