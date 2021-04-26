北京使用不可降解塑料袋最高罚10万

在“最严限塑令”实施整整4个月后，北京再推塑料污染治理新举措。昨日，市发改委、市生态环境局发布《北京市塑料污染治理行动计划2021年度工作要点》，设定“限塑”的具体任务和指标。

去年12月24日，《北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）》发布。据初步调查，“限塑令”实施四个月以来，全市塑料购物袋销售量比去年12月（行动计划发布前）平均下降35%。针对部分市场主体生产销售超薄塑料购物袋等淘汰类塑料制品、使用不可降解一次性塑料制品的情况，今年市场监管部门开展了多次执法检查。

全市塑料购物袋销售量下降明显

市发改委相关负责人介绍，家乐福、京客隆、永辉、超市发等众多大型连锁超市已全面更换可降解塑料袋。全聚德、眉州东坡、麦当劳、肯德基、星巴克等大型连锁餐饮企业也陆续淘汰过去常用的一次性不可降解塑料包装袋、吸管等一次性塑料用品，更换为纸质或其他可降解材料的替代品。

据初步调查，全市塑料购物袋销售量比去年12月（行动计划发布前）平均下降35%。快递网点瘦身胶带封装比例达到90%，胶带用量减少25%以上，循环中转袋使用率达到95%以上。绝大部分星级宾馆都能够做到不主动提供“六小件”。已有60%-70%的市民主动自带购物袋购物。

同时，调查结果也显示，部分超市存在可降解、不可降解塑料制品混用的情况；部分餐饮企业依旧使用不可降解一次性塑料吸管、不可降解塑料袋，堂食中仍使用不可降解一次性塑料餐具（刀、叉、勺）。超市中过量扯用连卷袋现象仍时有发生，外卖平台选择“无需餐具”的消费者占比还不多。

加强餐饮等六大重点行业监管

据介绍，今年将加强对餐饮业、外卖平台、批发与零售、快递业、住宿会展业、农业生产等六大重点行业的监督管理，禁止、限制使用不可降解一次性塑料制品的监督管理，积极推进减量替代、简化包装等鼓励措施。同时，指导部分有条件的集贸市场率先实施塑料购物袋集中购销。

今年将针对全市快递网点“瘦身胶带”、循环中转袋以及快递包装袋、中转袋的使用情况开展专项监督检查。研究电商平台、快递包装绿色治理方案，推广可循环包装，引导包装减量和重复使用。督促宾馆落实不主动提供一次性用品要求，指导落实鼓励措施。监督指导各类展览展会禁止使用不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具，鼓励绿色办展。加大对农林业投入品中地膜、农药、肥料包装等塑料制品监督管理力度，继续开展农膜和农药废弃物回收专项工作。

对经营主体最高可罚10万元

按照要求，本市建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店（含门店或电商提供的零售配送服务）、建成区外卖（含堂食打包）服务禁止使用不可降解塑料袋。今年将加大对违规生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯地膜、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等执法力度。

北京市市场监管管理局产品质量安全监督管理处处长吴宪介绍，针对行业主管部门移送、群众举报、媒体反映的有关经营主体涉嫌违法使用不可降解塑料购物袋的线索，市场监管部门依法开展调查处置。目前市市场监管综合执法总队已对3家经营主体展开立案调查，对查证属实的，将依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定依法处以一万元以上十万元以下的罚款，并按有关规定将处罚信息向社会公示。

据悉，本市加快推动建立“1+1+N”的塑料污染治理政策体系：《生活垃圾管理条例》法规保障作用日益凸显；《行动计划》的统筹作用初步形成；“N”项专项工作方案、标准不断补充完善,目前专项工作方案已出台10项。部分区结合本地实际，制定了区级塑料污染治理行动计划。例如，延庆区以城乡环境整治为契机，将塑料污染治理纳入文明旅游诚信经营专项行动。平谷区成立区级塑料污染治理行动计划工作专班，计划率先实现在镇乡和农村集市停止使用不可降解塑料袋。（刘洋）