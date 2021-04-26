钟南山：正全力研发针对变异毒株的疫苗

24日上午，中国工程院2021年医学科学前沿论坛在广州举行，钟南山院士作了线上报告。他透露，目前正全力研发针对变异毒株的疫苗，并寻找中国人对新冠病毒的易感基因。

在谈到新冠疫情的精准预防时，钟南山表示，当前我们遇到的主要问题是新冠病毒的变异。目前出现的变异毒株有来自英国、巴西、尼日利亚、南非等地。现在我们正在全力研发针对变异毒株的疫苗。

钟南山院士介绍，目前全世界的新冠疫苗还有不少问题未解决，“比如，疫苗打了以后保护持续时间有多长？比如，打两次甚至打三次，能不能进一步提高保护率？这都是需要解决的问题。”

钟南山院士介绍，我国目前有近50种疫苗在研发过程中，在全世界有200多种疫苗正在研发。发展哪一种疫苗对预防工作更有利，我们的力量能不能用在刀刃上，也是面临的重要问题。

针对全球范围内的新冠疫苗接种产生的副作用问题，钟南山院士表示非常关注。比如说在德国、奥地利、英国等有30多名健康者接种了腺病毒疫苗后，出现了血栓栓塞和血小板缺乏症。为什么这些人会出现这些现象，与什么因素有关系？如何避免出现这样的副作用？这些都是摆在我们面前亟待解决的问题。

钟南山院士介绍，这次新冠疫情中，有的人平时很健康，感染病毒后病情迅速恶化，这可能和他的基因易感性有比较密切的关系。所以我们正在组织各方面的力量，希望通过大规模人群筛查，特别是轻症、重症康复群体，找到我们亚洲人、特别是中国人的易感基因，这能让我们对新冠肺炎的治疗和预防做到心中有数，做好提前预测，这个也是精准防治的重要体现。

据介绍，论坛邀请了包括中国工程院钟南山院士、陈薇院士在内的二十余位国内知名专家，以“个体化医学”为主题，聚焦个体化医学当前面临的问题，以及未来的发展机遇。（记者陈辉 通讯员王媛、潘英媛）