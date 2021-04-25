江苏省政协专题调研推进全省妇幼健康体系建设

4月7日至9日，江苏省政协主席黄莉新率调研组先后赴南京和宿迁，就推进全省妇幼健康体系建设进行专题调研。

江苏省妇幼保健院是集妇女儿童医疗、科研、康复、教学为一体的综合性妇幼保健机构。黄莉新深入医院新生儿科、产科等地察看，对该院在重点专科建设、学科人才培养等方面取得的成绩给予充分肯定，强调要加强临床重点专科建设，完善妇幼健康服务功能，以更优质的服务护佑妇女儿童健康。在南京市妇幼保健院，黄莉新充分肯定该院妇幼保健工作取得的显著成效，提出要围绕妇幼保健关键环节，为妇女儿童提供全周期、全方位、高质量的健康服务。在宿迁市妇幼保健院，黄莉新先后察看了医院新生儿科、孕妇学校等，强调医院要面向育龄妇女广泛宣传优生优育知识，认真做好婚前医学检查、新生儿疾病筛查、孕产妇和婴幼儿保健等工作，真正守护母婴安全、儿童健康。在宿豫区和泗阳县妇幼保健院，黄莉新详细了解医院工作情况，感谢基层医护人员的辛勤劳动与奉献，叮嘱他们要扎实抓好妇幼健康规范化建设，不断提升服务水平，让群众拥有更多的获得感幸福感安全感。

座谈会上，黄莉新对全省及南京、宿迁两市妇幼保健工作给予充分肯定。她说，妇女儿童健康是全民健康的重要基石。近年来，江苏认真贯彻“大健康、大妇幼”理念，扎实推进妇幼健康事业发展，妇幼健康工作取得显著成效。要把推进妇幼健康体系建设摆在更加突出位置，进一步加强机构建设、完善服务体系、壮大人才队伍、提升技术水平、提高服务质量，着力补齐妇幼健康公共服务短板，形成推进妇幼健康体系建设工作合力，为加快建设健康江苏、谱写“强富美高”现代化建设新篇章作出积极贡献。

此外，江苏省卫生健康委主任谭颖详细汇报了全省妇幼健康体系建设的进展情况和下一步工作打算。她说，省卫生健康委始终坚持以满足人民群众日益增长的妇幼健康服务需求为导向，大力推进保健与临床深度融合，全面改善妇幼健康服务机构基础设施条件，持续推进妇幼健康服务内涵拓展深化，着力提升服务水平和管理水平，妇幼健康服务网络更加完善、人才队伍不断壮大、技术水平持续提升，妇幼健康核心指标总体位居全国前列。她表示，下一步，将积极顺应新发展阶段妇女儿童健康服务新需求，着力补短板、强弱项、建高峰，高标准编制“十四五”江苏省妇幼健康事业发展规划，持续加强妇幼健康服务机构建设，大力增强妇幼健康服务能力，做实做优各项服务内容，不断提升群众妇幼健康服务获得感幸福感安全感，进一步增进妇女儿童健康福祉。