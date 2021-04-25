商务部将开展消费促进月系列活动

今年以来，我国消费市场总体延续去年下半年以来的回升势头，稳中加固，稳中向好，回暖态势明显。一季度我国社零总额10.52万亿元，同比增长33.9%，比2019年同期增长8.5%，比去年四季度增长1.86%。其中，3月份当月同比增长34.2%，比2019年同期增长12.9%，增速比1月、2月分别加快0.4和6.5个百分点。中高端商品销售加快，服务消费逐步恢复，新型消费快速发展，城乡市场同步恢复，消费价格总体平稳。但同时，居民消费仍受到一定程度制约，消费恢复还不平衡，一些行业、一些业态、一些品类、一些地区恢复还比较慢，民众的消费需求还没有得到充分满足。

为顺应当前消费需求，抓住春夏时节消费旺季，进一步激发市场活力，释放消费潜力，加速市场回暖，促进消费稳中提质，商务部将会同有关部门和地方，于近期组织开展2021年全国消费促进月系列活动。

系列活动将以5月份“消费促进月”为主线，在严格落实疫情防控和安全生产措施的基础上，坚持政府搭台、企业参与、市场运作；坚持民生导向、利企惠民、节俭务实；坚持上下联动、城乡兼顾、内外联通。具体包括以下几项重点活动：

一是“消费促进月”活动将于5月1日在上海正式启动。活动主题为“加快促进消费回升和潜力释放，促进形成强大国内市场，畅通国内国际双循环”，活动口号为“乐享消费、美好生活”，活动期间将举办形式多样、内容丰富的系列促消费活动，比如车展、老字号展等，重点企业、重点平台将发布活动信息和各类促销举措。上海“五五购物节”将同时启动，北京、广东、重庆、苏州等地也将陆续启动促消费活动。

二是举办第三届全国“双品网购节”，活动将于4月28日在北京等多地同时启动，持续约半个月。本届“双品网购节”以“品牌品质，惠享生活”为主题，推动品牌消费、品质消费。活动将推出一批数字化、网络化、智能化的时尚新品，上线一批国货精品和网络品牌，推出一批“丝路电商”伙伴国知名商品，还将推出餐饮、旅游、文化、体育等优质在线服务，通过直播电商、社交电商以及个性化定制、柔性化生产等新业态新模式服务广大消费者的新需求，提升大家的生活品质。活动期间，北京等地方还将积极组织配套活动。目前，企业参加踊跃，数量超过去年的两倍。

三是举办“中华美食荟”活动，将于4月29日在江苏扬州正式启动，持续至今年年底，努力打造餐饮消费新热点。本次活动将重点推出31项地方举办的特色餐饮活动，发挥商圈带动作用，在9月份的中国国际食品餐饮博览会上还将组织特色菜现场品鉴。我们将积极倡导绿色消费、健康消费、安全消费，深入推进“光盘行动”，坚持不懈制止餐饮浪费。

四是举办“老字号嘉年华”活动，将于5月12日在广州北京路步行街举办启动仪式。整个活动将结合传统节日、重大展会等主要节点陆续开展，持续到年底，线上线下共同发力，促进中华老字号创新发展，促进中华优秀传统文化传承。

五是与海南省共同办好首届中国国际消费品博览会。首届消博会将定位国际消费精品全球展示交易平台，于2021年5月7-10日在海南海口举办。展会期间，将举办开幕式、主题论坛等六场重大活动，还将举办一系列的新品发布、采购对接、行业推介等配套活动。消博会将汇聚国内外优质消费品资源，联通国内国际双循环，更好满足广大消费者对品质消费的需求。

此外，各地还将结合本地消费特点和节庆等特色资源，组织开展贯通线上线下、涵盖商品服务、面向城市乡村、融合商业旅游文化的各类消费促进活动。

目前，“消费促进月”系列活动各项筹备工作已基本就绪。商务部将会同有关部门，指导督促各地从严从细落实疫情防控和安全生产措施，精心组织实施好各项活动，切实保障消费者权益，为广大消费者营造安心、放心、舒心的消费环境，确保本次系列活动顺利圆满成功。