湖南省举办2021年“全国儿童预防接种日”现场宣传活动

今年4月25日是我国第35个儿童预防接种日，宣传主题为“接种疫苗，防控疾病，守卫健康，守护一生”。为提高公众对预防接种的认识和理解，增强对疫苗的信心，做好疫苗接种工作，当天上午，全国儿童预防接种日湖南省现场宣传活动在长沙县妇幼保健院举行。活动由湖南省卫生健康委疾控处副处长袁翔主持，长沙县人民政府副县长彭正球致辞；湖南省卫生健康委副主任、党组成员李俊华、湖南省疾控中心主任高立冬出席现场活动。

据了解，目前通过各级党委、政府高度重视预防接种工作，湖南省预防接种工作取得积极成效，建立健全了政府主导、部门协作、社会参与的免疫规划工作机制；国家和省级财政每年安排专项经费保障预防接种工作的开展，将儿童预防接种纳入基本公共卫生均等化为儿童提供服务；全省预防接种服务网络覆盖全部城乡，有近万名接种人员提供接种服务；疫苗储存运输冷链系统不断完善，建立了免疫规划信息系统、数字化门诊、手机APP三位一体的“互联网+预防接种”工作体系，对疫苗储存运输和接种等各个环节实行全程适时监控，确保疫苗质量和接种安全。

从1978年开始，湖南省开始实施计划免疫预防接种。43年来，预防接种工作持续推进，从4种疫苗防6种疾病，扩大到14种疫苗防15种疾病，取得了显著成效：湖南省连续28年维持无脊髓灰质炎状态，连续17年无白喉病例报告；5岁以下儿童乙肝病毒表面抗原携带率下降到0.16%，流脑、乙脑、麻疹、百日咳等疾病均处于较低发病水平。当前我国新冠肺炎疫情总体平稳，但全球疫情仍处于大流行阶段，我国外防输入、内防反弹压力很大，疫情防控形势复杂严峻。只有人民群众积极接种疫苗，提高人群接种率，有效降低新冠病毒传播风险，才能巩固疫情防控成果，维护全民健康安全，助力经济社会发展和繁荣稳定。

彭正球指出，预防接种是控制传染病最有效的手段，是“预防为主”卫生工作方针最重要的策略，对保护人民群众生命健康、保障社会经济稳定发展起着非常重要的作用。长沙县历年来高度重视预防接种工作，目前长沙县有儿童预防接种门诊和接种点共38个，儿童疫苗年接种量约70万针次，每年财政投入近200万元开展儿童预防接种门诊建设、冷链运转等预防接种相关工作。为适应社会经济的不断发展，长沙县积极探索，不断创新工作方法与工作模式，推动预防接种工作发展。

李俊华强调，希望全省各级卫生健康部门进一步重视预防接种工作，进一步加强疫苗接种规范化管理，为人民群众提供优质的服务；希望我省居民在当前新冠疫情外防输入、内防反弹的防控形势下，主动积极接种新冠病毒疫苗，降低新冠病毒传播风险，巩固疫情防控成果，维护全民健康安全，助力经济社会发展和繁荣稳定。倡议各级党委政府和相关部门认真履职，主动做好监管和服务；媒体朋友们广泛宣传，广泛营造“多一人接种、多一份健康”的舆论氛围；市民朋友们科学认识预防接种，消除疑虑，主动积极接种远离传染病的危害，拥有健康的身体和幸福的未来！

活动现场，疫苗接种宣传大使湖南卫视新闻联播主持人刘梦娜宣读倡议书；优秀预防接种医生长沙县妇幼保健院预防接种门诊主管护师夏哲、长沙县星沙街道社区卫生服务中心预防接种门诊护师黄宇进行经验交流；湖南省疾控中心免疫规划科副科长方明礼讲授儿童预防接种微科普；现场开展儿童预防接种知识有奖答题，提供专家现场咨询、科普讲座、图书赠阅等健康项目，湖南省卫生健康委党组成员、副主任李俊华慰问了长沙县妇幼保健院一线预防接种医生，活动取得积极成效。

据了解，此次活动由湖南省卫生健康委员会主办，湖南省疾控中心、长沙县人民政府承办，长沙县卫生健康局、长沙县疾控中心、中华预防医学会健康科普（湖南）基地、湖南省预防医学会健康教育与促进专业委员会协办。（湖南省疾病预防控制中心稿）