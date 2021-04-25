会议“半瓶水”一年浪费100多万瓶 北京市启动“光瓶行动”

一年有100多万瓶会议瓶装水因为“半瓶水”而被丢弃浪费。在昨天下午的“倡导光瓶行动，杜绝用水浪费”专项行动启动仪式上，市水务局介绍了这样一组数据。北京是资源型严重缺水城市，为此，市水务局牵头发起倡议，号召全社会持续开展“光瓶”专项行动，让“光瓶”行为成为每个人的自觉习惯，促进全社会节水意识显著增加。

据介绍，南水北调中线工程通水以来，虽然在一定程度上缓解了北京水资源短缺的局面，但水资源供需矛盾仍未得到根本解决，人均可利用水资源量仅有150立方米左右，水资源短缺仍将是北京必须长期面对的基本市情水情。生活中，浪费水的现象还时有发生。据保守估算，北京每年会议瓶装水超过1200万瓶，以10%的浪费率估算，仅北京一年便浪费100多万瓶“半瓶水”。

北京市节约用水办公室主任赵潭表示，从即日起，“光瓶行动”正式启动，党政机关、事业单位、会议会展、博物馆、宾馆酒店、公共交通、文化娱乐场所和旅游景区等瓶装饮用水使用重点场所，要带头主动开展“光瓶行动”，建立节水机制，杜绝水资源浪费现象。

同时，“光瓶行动”还倡导市民自带水杯，必要时会议主办方等提供小瓶水，在提供瓶装饮用水的会场设置“光瓶行动”“喝完每瓶水”等宣传标识，提醒参会者节约用水，带走喝不完的“半瓶水”；生产企业要进一步落实国家标准，创新推出记号瓶装水；相关单位要充分利用各种场所，抓住各种契机，常态化开展形式多样的节水宣传，提倡在瓶装水外包装上进行节约用水宣传，营造节约用水的良好社会氛围。（记者叶晓彦 通讯员王一涵）