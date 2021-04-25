2021年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动举行

本报西安4月24日电 （记者高炳）由中央宣传部、中央文明办和陕西省委、陕西省人民政府联合举办的2021年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，24日在陕西省柞水县举行。

2021年“三下乡”活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为引领，坚持优先发展农业农村，强化以工补农、以城带乡，依托新时代文明实践中心（所、站），面向农村积极开展送理论、送文明、送服务、送人才活动，推动“三下乡”活动常态化、制度化，不断提高农民思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质和乡村文明程度，促进满足人民需求和增强人民精神力量相统一，为全面推进乡村振兴、构建新型工农城乡关系提供强大精神力量。

在柞水县下梁镇沙坪社区广场上，来自宣传、文化、科技、卫生、教育、农业、司法等数十个部门的专家和志愿者现场提供各类服务。他们还将走村入户，把农技知识、文化服务、科普宣传、健康检查、法律咨询等送进乡村、医院和学校。

按照疫情防控常态化工作要求，国家发展改革委、教育部、科技部、司法部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国家新闻出版广电总局、共青团中央、全国妇联、中国文联、中国科协等部门将分别在有关省（区、市）牵头开展集中示范活动，推动“三下乡”活动作为全面实施乡村振兴战略的有效抓手和具体举措，更好服务基层、服务农民。

中央宣传部、中央文明办此次向柞水县赠送物资、资金200万元，陕西省、商洛市有关部门赠送项目、资金、物资共3.87亿元。

《 人民日报 》（ 2021年04月25日 04 版）