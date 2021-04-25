依法促进中医药传承创新发展 努力满足人民群众卫生健康需求

本报南宁4月24日电 （记者王比学）中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨21日至24日率全国人大常委会执法检查组在广西进行中医药法执法检查。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要指示精神，坚持以人民为中心，加强中医药法贯彻实施，依法促进中医药事业高质量发展，努力满足人民群众卫生健康需求。

执法检查组先后在南宁、柳州等地开展检查。在广西药用植物园，了解中药材种植选育、科研、科普等情况；在广西国际壮医医院、柳州市中医医院和社区卫生服务中心，调研包括壮瑶医药在内的中医药诊疗服务、基层中医诊疗机构建设和中医人才培养等情况；在广西仙茱中药科技有限公司、广西花红药业股份有限公司，考察中药材生产、加工、科研和产业发展等情况。检查组召开座谈会，听取自治区实施中医药法情况汇报，与政府职能部门、广西中医药大学、广西中医药研究院有关负责同志座谈，并开展了随机抽查。

王晨指出，广西认真贯彻实施中医药法，围绕促进中医药传承创新发展，坚持中西医并重，充分发挥生态建设和绿色发展优势，建立符合中医药特点的管理制度，中医药事业取得蓬勃发展的新进展新成效。

王晨强调，中医药法是我国中医药领域第一部综合性、基础性法律。要从立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的高度，依法推动中医药守正创新、传承发展，积极推进健康中国建设。要遵循中医药发展规律，建立健全符合中医药特点的服务体系、管理模式、人才培养模式等。要坚持问题导向，认真补短板强弱项，压实政府、企业等各有关方面的法定责任，完善配套法规制度，推进中医药体制机制改革创新，更好发挥中医药在实现“十四五”目标任务和全面建设社会主义现代化国家中的重要作用。

在广西期间，王晨到自治区人大机关调研，考察南宁新兴社区基层立法联系点、人大代表联络站和柳州麒麟街道代表履职活动中心；主持召开座谈会，听取部分省区市人大常委会负责同志和基层人大同志对加强和改进新时代人大工作的意见建议。

王晨还瞻仰了李明瑞、韦拔群革命烈士纪念馆并敬献花篮。

《 人民日报 》（ 2021年04月25日 04 版）