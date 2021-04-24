北京六环内今起迎第二轮飞絮高峰

昨天，北京市气象局、北京市园林绿化局联合发布2021年北京杨柳飞絮第二个高发期预报。北京青年报记者了解到，预计今天起至5月5日，北京六环内区域将迎来新一轮飞絮高峰。

据介绍，近期温度持续走高，较强的光照条件和干燥空气有利于果壳开裂，促使飞絮集中飘散。预报显示，此次高峰期飞絮的主要树种为欧美杨、青杨、垂柳及旱柳。飞絮时间依次为：六环内区域集中在4月24日至5月5日，浅山区集中在4月27日至5月8日；延庆等山区将在4月30日至5月12日迎来第二次高发期。

市园林绿化局科技处相关负责人介绍，全市将继续联防联动，进行分区域、分时段、多措施的精准治理，通过高压喷水和路面湿化来抑制飘絮，并及时清理地面飞絮，降低飞絮对市民生活的影响。进入2021年飞絮季以来，市城管委等10个委办局联防联动，截至目前，累计出动高压喷水车、雾炮车、洒水车、清扫车等各类作业车辆6.93万辆次，出动防治人员7.47万人次，尽最大努力减缓飞絮影响。（记者 王斌）