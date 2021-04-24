共建一带一路 共谋全球发展

4月20日，习近平主席在博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式上以视频方式发表题为《同舟共济克时艰，命运与共创未来》的主旨演讲。习近平主席指出，我们将同各方继续高质量共建“一带一路”，践行共商共建共享原则，弘扬开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标。习近平主席的主旨演讲，为共襄全球治理盛举、合奏“一带一路”强音贡献了中国理念、中国方案。接受本报记者采访的外国官员和专家学者表示，“一带一路”是中国与世界共同发展的重要纽带，为沿线各国发展提供了互利共赢的新平台与新机遇。

携手消除贫困 促进平衡发展

中国发起共建“一带一路”倡议，致力于促进沿线国家经济发展，帮助他们实现2030年可持续发展议程减贫目标，推动更大范围、更高水平、更深层次的区域经济社会发展合作。世界银行有关报告认为，到2030年，共建“一带一路”有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

满目稻谷低垂，中非基金和中铁二十局在莫桑比克投资管理的中非赛赛农业合作项目迎来了丰收季。近日，莫桑比克总理多罗萨里奥出席全国农业大会，亲自向该项目颁发“优秀农贸企业”奖。“从最初的几十户农民签约，到如今拥有2000余户合作伙伴，中国的先进农业技术已成为莫桑比克农民脱贫致富的法宝。”莫桑比克农业与粮食安全部部长伊吉诺·马鲁莱说，共建“一带一路”为当地人开创了致富路，促进南南合作日益深化。

由中国企业承建的卡鲁玛水电站项目，是乌干达“十大基础设施工程”之一，投产后将大大提升乌干达发电能力，打破电力不足这一制约乌经济发展的瓶颈。项目附近的卡鲁玛村曾是一个偏远村庄，如今这里宾馆、商场、写字楼拔地而起。村长塞韦里诺·奥皮奥预见“未来水电站还将带动生态旅游，我们的日子会越来越好”。

“现在，你可以在柏油路上驾车去往乌干达的不同地方，而这些路多数是中国企业参与修建的。”乌干达执政党全国抵抗运动副总书记理查德·陶德旺感慨，共建“一带一路”推动了沿线国家和地区的联通，受到当地民众欢迎，这正是共建“一带一路”的吸引力所在。

哈萨克斯坦世界哈萨克人大会副主席哈纳特·拜赛克表示，“一带一路”倡议是推动中国与世界共同发展的重要纽带。把“一带一路”建成“减贫之路”“增长之路”，这为全球后疫情时代发展注入信心和动力。

助力互联互通 实现互利共赢

共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。博鳌亚洲论坛日前发布的《亚洲经济前景及一体化进程》报告指出，面对疫情考验，“一带一路”建设展现出强大的韧性和活力，相关项目持续推进，合作成果亮点颇多，贸易和投资逆势增长，成为疫情阴霾中的一抹亮色。

去年，在疫情肆虐的情况下，中国对沿线国家非金融类直接投资178亿美元，同比增长18.3%；对沿线国家全行业直接投资186.1亿美元，同比增长14%。一大批中国境外项目和园区建设克服疫情挑战稳步推进，中老铁路、雅万铁路等重大项目取得积极进展，中国—白俄罗斯工业园新入园企业13家。同时，沿线国家企业也看好中国发展机遇。今年一季度，沿线国家在华新设企业1241家，同比大幅上涨44%，实际投资32.5亿美元，同比增长64.6%。

中企承建的亚吉铁路是东非地区实现互联互通的重要项目。疫情防控期间，亚吉铁路承担起民生保障重任，超过150万吨的民生必需品、防疫物资、工业原料等源源不断地从吉布提港运到埃塞俄比亚内地，去年全年货运总量同比提升35%，有效缓解了吉布提港货物积压状况，提升了东非地区重要物资的转运效率。

埃塞俄比亚国际和平与发展研究所培训部主任梅拉库·姆鲁阿莱姆说，基础设施修到哪里，哪里的经济就能活跃起来。如今，亚吉铁路沿线规划的13个工业园区已有10个落成，创造了超过10万个就业岗位。“参与共建‘一带一路’就会迎来希望，收获实惠。在中国帮助下，东非地区成为非洲大陆互联互通快速发展的典范。这种联通效应还将惠及今年开始运营的非洲大陆自贸区。”

在阿尔巴尼亚，由中企投资运营的地拉那国际机场与班克斯油田，不仅带动了阿经济发展，也为当地百姓创造了诸多就业岗位，极大提高了他们的生活水平。“建设更紧密的开放包容伙伴关系，就是让各国从中受益，为世界人民谋福祉。”阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马塞拉·穆萨贝留说，“开放包容才是发展之本，退缩孤立只会伤害和阻碍进步。”

菲律宾智库亚洲太平洋协进基金会国际关系研究员卢西奥·皮特洛说，中国是亚洲和世界经济复苏的火车头，中国经济稳步恢复将带来巨大溢出效应。通过帮助地区伙伴创造就业、提供商机等，“一带一路”合作将促进亚洲国家和全球经济复苏。

践行绿色理念 共建美丽家园

加强绿色基建、绿色能源、绿色金融等领域合作，完善“一带一路”绿色发展国际联盟、“一带一路”绿色投资原则等多边合作平台，让绿色切实成为共建“一带一路”的底色。中国将生态文明领域合作作为共建“一带一路”重点内容，发起了系列绿色行动倡议，采取一系列举措，持续造福参与共建的各国人民。

在巴西美丽山二期特高压直流输电工程建设过程中，中方聘请了600多名动植物专家开展环保相关工作；在孟加拉国帕德玛水厂项目中，中方采取了一系列措施应对污染问题，实现生产用水循环利用；由三峡集团投资开发的巴基斯坦卡洛特水电站在建设前就制定了《生物多样性管理计划》，并推出鱼类保护措施；中交集团所属中国港湾承建的加纳特码新集装箱码头项目建立起一座“海龟孕育中心”，并组建专业海龟保护巡逻队……实实在在的行动，展示中国与各国携手打造绿色“一带一路”的积极姿态。

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰表示，“一带一路”沿线多为发展中国家，面临着在发展经济与保护环境之间取得平衡的挑战，中国在生态文明建设方面取得了不少成功经验，可为共建“一带一路”伙伴提供有益借鉴。

“过去几年的成功实践证明，中国的绿色发展理念已深入人心，将助力实现高质量共建‘一带一路’和完善全球治理。”巴西里约热内卢州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗说。

（本报北京、罗马、约翰内斯堡、曼谷、里约热内卢4月23日电 记者颜欢、叶琦、邹松、刘慧、朱东君）

《 人民日报 》（ 2021年04月24日 03 版）