新华社南京4月23日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华21日至23日在江苏考察就业工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，强化就业优先政策，优化就业服务保障，促进劳动者多渠道灵活就业，努力实现全年就业预期目标。

胡春华先后来到南京市和镇江市，深入人才市场、企业、商户店铺等，详细了解当前就业市场供求、企业用工、稳岗政策落实情况，实地考察高校毕业生、城镇困难群众、脱贫劳动力等群体就业服务，以及平台就业、劳务派遣等灵活就业发展和社会保障情况。

胡春华指出，当前就业形势总体稳定，但也面临诸多挑战，实现今年就业目标仍需付出巨大努力。要千方百计扩大就业岗位，落实完善各项纾困帮扶政策，促进各类企业特别是中小微企业稳定经营，支持劳动密集型行业企业发展，增强吸纳就业能力，巩固和拓展稳就业成效。要充分发挥各类公共和市场化就业服务机构及公益性组织作用，加强供需对接，提高对重点群体服务的精准性。要落实好东西部协作等机制，加强对脱贫劳动力的稳岗帮扶，着力拓宽就业渠道，提高就业能力。要促进平台经济等新业态和新的就业模式健康发展，创造更多灵活就业机会，加快探索适应新业态新模式的社会保障机制。

《 人民日报 》（ 2021年04月24日 02 版）