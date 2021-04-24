深入贯彻落实党中央决策部署 扎实推进粤港澳重大合作平台建设

新华社广州4月23日电 中共中央政治局常委、国务院副总理、粤港澳大湾区建设领导小组组长韩正22日在广州主持召开粤港澳大湾区建设领导小组会议，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，研究部署粤港澳重大合作平台建设有关政策落实等工作。

韩正表示，建设粤港澳大湾区，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署。这是丰富“一国两制”实践的重大创举，是进一步深化改革、扩大开放的有力举措，有利于支持和推动香港、澳门更好融入国家发展大局。近年来，粤港澳三地和有关部门积极作为，有力有序推进各项工作，成绩值得充分肯定。要准确把握新形势新任务，坚持目标导向，围绕实现目标发现问题、解决问题，扎实推进重大合作平台建设，推动粤港澳大湾区建设取得新的更大进展。

韩正指出，要紧紧围绕促进澳门经济适度多元发展这条主线，做好加快横琴粤澳深度合作区建设这篇大文章。要把握好战略定位，打造促进澳门经济适度多元的新平台、便利澳门居民生活就业的新空间、丰富“一国两制”实践的新示范、推动粤港澳大湾区建设的新高地。要抓好主要任务，建立共商共建共管的体制机制，尽最大努力聚焦优势领域发展新产业，构建横琴与澳门一体化高水平开放的新体系。

韩正强调，前海深港现代服务业合作区建设要抓住“扩区”和“改革开放”两个重点。要进一步扩展合作区发展空间，用好有关支持政策，促进深港开展深度合作。要扎实推进制度改革创新，推动现代服务业创新发展，加快科技发展体制机制改革，创新区域治理模式，打造市场化、法治化、国际化营商环境。要深入推进高水平对外开放，深化与港澳服务贸易自由化，提升法律事务对外开放水平，更好参与国际合作。同时，香港和深圳在科技创新领域的互补性很强，要积极做好相关对接工作，规划建设好河套深港科技创新合作区。

韩正指出，各有关部门、广东省、深圳市等有关方面要不折不扣落实党中央决策部署，进一步完善政策举措，加强组织协调，高标准高质量推进重大合作平台建设。要营造更好的工作生活环境，广泛吸引国际人才。要做好宣传解读，为重大合作平台建设创造良好氛围。

李希、夏宝龙出席会议，香港特别行政区行政长官林郑月娥、澳门特别行政区行政长官贺一诚等粤港澳大湾区建设领导小组成员以及有关部门负责同志参加会议。

《 人民日报 》（ 2021年04月24日 04 版）