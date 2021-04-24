为全球环境治理凝聚信心与力量（和音）

中国作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者的积极作为，是为人类共同的美好未来而谋，是值得共同欢迎的大国胸怀和历史担当

这是在重大历史关头，对推动全球生态文明建设具有重要意义的讲话。

4月22日，习近平主席在领导人气候峰会上首次全面系统阐释“人与自然生命共同体”理念的丰富内涵和核心要义：坚持人与自然和谐共生，坚持绿色发展，坚持系统治理，坚持以人为本，坚持多边主义，坚持共同但有区别的责任原则。“六个坚持”主张，是对人类经济社会实践经验的提炼升华，对人类经济社会实践具有重要指导意义。

坚持人与自然和谐共生，关乎人类生存发展。近年来，气候变化、生物多样性丧失、荒漠化加剧、极端气候事件频发，究其原因，可见人与自然深层次矛盾日渐积蓄。敬畏自然、尊重自然、顺应自然、保护自然，共同构建人与自然生命共同体，是维护地球生态系统平衡的必由之路。

坚持绿色发展，关乎全球经济社会可持续发展。生态环境问题归根结底是发展方式和生活方式问题。历史和现实一再表明，环境保护与经济发展不能对立起来，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。中国在习近平生态文明思想指引下，全面贯彻新发展理念，在绿色低碳可持续发展方面迈出坚实步伐。国际社会公认，中国以坚持不懈的努力诠释了绿色发展的价值，为世界树立了榜样。

坚持系统治理，关乎自然生态各要素的有效保护和利用。习近平主席深刻指出，人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在林和草，这个生命共同体是人类生存发展的物质基础。保护好、利用好人类生存发展的物质基础，必须深刻把握生态系统的内在规律，统筹考虑自然生态各要素，从而达到增强生态系统循环能力、维护生态平衡的目标。国际人士称赞，中国运用系统观念精心谋划生态文明建设，走出了一条鼓舞人心的可行之路。

坚持以人为本，关乎各国人民福祉。追求美好生活，离不开对保护环境和发展经济辩证关系的准确把握。蓝天、碧水、净土、青山，皆是人民获得感、幸福感、安全感之源。中国积极致力于推动经济社会发展全面绿色转型，中国人民对美好生活的向往从“盼温饱”转变到“盼环保”，从“求生存”转变到“求生态”的景象温暖人心。国际人士称赞，这个绿色转型的过程本身，就是朝着不断促进社会公平正义的方向迈进。

坚持多边主义，关乎对全球目标和原则的坚守。全球环境风险挑战面前，各国是同舟共济的命运共同体，单边主义不得人心，携手合作方为正道。讲团结、促合作，坚定支持多边主义是中国一以贯之的立场，无论是深度参与气候治理国际合作，还是积极引领全球气候治理新进程，中国为推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系发挥了越来越重要的建设性作用，得到国际社会一致认可。

坚持共同但有区别的责任原则，关乎全球应对气候变化的未来。任何治理都必须基于原则，共同但有区别的责任原则就是全球气候治理的基石。毫无疑问，国际社会应该充分肯定发展中国家应对气候变化所作贡献，照顾其特殊困难和关切，发达国家应该展现更大雄心和行动，同时切实帮助发展中国家加速绿色低碳转型。

积极倡导共同构建人与自然生命共同体，积极促进各方形成国际共识，中国主张为处于关键节点的全球环境治理凝聚了信心与力量。中国作为全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者的积极作为，是为人类共同的美好未来而谋，是值得共同欢迎的大国胸怀和历史担当。

《 人民日报 》（ 2021年04月24日 03 版）