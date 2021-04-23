业内热议：构建保险科技创新新生态

4月15日，由人民网主办、人民健康承办、国家金融与发展实验室保险与发展研究中心学术支持的第三届人民好保险案例推荐活动总结会在人民日报社新媒体大厦举行。本届论坛以“助力国家战略 赋能美好生活”为主题，旨在挖掘推广保险行业在服务脱贫攻坚、助力全面建成小康社会、支持国家重大战略和重点工程的优秀案例和典型模式，并通过解读行业政策、探讨行业发展趋势、共同展望中国保险业的未来和发展。

会上，太平养老保险股份有限公司市场总监兼北京分公司总经理单友明，因数云副总裁吴尉泷，妙健康副总裁张玉静和德宇科技董事长石东鹏四位嘉宾围绕“‘保险+科技创新’的探索与实践”这一主题展开了深度交流。

单友明以太平养老的实践举例说明到，通过长期对失能人员、家属及护理人员使用场景和习惯的调研，太平养老依托移动互联网、大数据、人脸识别等技术开发了一整套智能化的长期护理的运营管理系统，实现了长期护理的经办线上化、服务标准化，极大提高了运营效率，切实解决了参保人员申请、待遇给付等服务环境的难题，为广大失能家庭纾解痛难点。

吴尉泷认为，商业保险提供健康服务已经成为趋势，其中有三点需要着重注意。一是服务的必要性，保险产品附加的健康服务必须建立对对象群体的深入调研之上；二是服务的可及性，通过现代信息技术可以极大地扩展；三是服务便捷性，提高服务效率缩短服务流程。“在三者间找好平衡点才能真正实现‘互联网健康险产品+健康服务’的创新。”吴尉泷说到。

张玉静介绍了妙健康在数字化健康管理服务方面的实践成果。通过建立健康风险分级管理的H平台和人工智能健康干预的M平台，妙健康面向保险场景打造“保险+健康管理”数字化中台，基于“AI+人工、线上+线下”的健康管理服务能力赋能险企，推出了“ABCDS”解决方案打造“健、医、药、保”“服务闭环。A端是把保险代理人变成“健康经理人”，B端是保险后台运营端，对投保客户健康服务进行全程监测，C端通过APP小程序把健康服务便捷化，D端是植入AI算法的服务内容智能分发平台，S即健康管理与医疗服务。把保险前端销售以及相关健康服务结合起来，这也是健康险未来发展的趋势。” 张玉静补充到 。

“政策和技术都是重要的驱动力。”在石东鹏看来，商业保险行业的服务应该向高效率进发。通过在线问诊等方式为失能老人等特殊人群提供更便捷的服务，并且不需要过度消耗现有的医疗体系。“这些都应该在今后的实践中逐渐探索。”石东鹏说。