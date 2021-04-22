“一起打疫苗”，安全且必要

最近，中国人流行的打招呼方式不再是“吃了吗”，而是“新冠疫苗打了吗？”甚至连洗脑神曲《学猫叫》也被改成“我们一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗”。这条由深圳某社区率先推出的横幅，被网友戏称为自带BGM（背景音乐）的“最洗脑标语”，在网络走红。

走红的不止这一条标语，“朋友一生一起走，先打疫苗再聚首”“每个人的身上都有苗苗，让我为你打苗苗”……从市区到村镇，基层社区工作者们干起了活跃气氛的活，各种萌萌的标语营造出欢快的打疫苗氛围，送鸡蛋送油、白云观免费摸猴更是让各地网友掀起了花式比拼打疫苗“福利”的热潮。

打疫苗还需要鼓励，可能跟目前中国人特有的安全感有关。与国外病毒传播速度相比，中国对病毒严防死守，显得非常安全。比如，上周全球新增新冠肺炎确诊病例超过520万例，是疫情暴发以来单周新增病例数最多的一周，而我国疫情防控形势不断巩固。

既然中国是全世界疫情中相较而言最安全的国家，那中国人民不着急打疫苗，在一定程度上可以理解，因为没有疫情当头的紧迫性。但实际上，中国仍然存在疫情输入和局部流行的风险。新冠肺炎对所有公众来说都是易感疾病，对于慢性病人群、老年人的合并重症率非常高，目前全球的病死率超过2%。当前，国际疫情快速蔓延，给我国带来的输入性风险持续增加，防控压力并未减轻。从感染风险分析，对绝大多数人来讲，如果没有打疫苗，没有针对新冠病毒的免疫力，就都有患病可能，部分人群患病后果还比较严重。

当前，我国的总体接种率水平并不够高，需要完成新冠疫苗的全面接种，才能让中国实现真正意义上的“安全”。毕竟，世界不可能永远因病毒而封闭，在新冠疫苗接种率达到一定水平后，世界的开放重启势在必行。

中国人应该接种多少剂疫苗才能建立起免疫屏障？按数学模型，如果新冠病毒传播数以3计算（即1名患者可传染3人），需要完成70%的疫苗接种，其群体免疫效果才基本达标，这是最低要求。我国有14亿人口，七成人口完成接种，就需要给10亿人接种约20亿剂次的疫苗。4月21日，国务院联防联控机制就新冠疫苗接种有关情况举行新闻发布会透露，截至目前，全国累计报告接种新冠疫苗超过2亿剂次。离最低要求，仍有相当的距离。需指出的是，我国疫苗产能足够让如此多人都打上疫苗，中国疫苗的安全性和有效性亦毋庸置疑。

因此，让我们一起打疫苗吧，疫苗有必要打、供应量足够打、国家免费给大家打。对于管理者，打疫苗不是单纯追数据；对于接种者，打疫苗也不是为了贪“福利”小便宜。提高新冠疫苗接种率，是为了早日建立全民健康屏障，为了全世界早日恢复正常运行。（佘惠敏）