鼓励有条件地区对老年人补贴提标扩面

4月20日，国家发改委等21个部门发布《国家基本公共服务标准（2021年版）》，从幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶以及优军服务保障、文体服务保障等9个方面明确了国家基本公共服务具体保障范围和质量要求。昨日，国新办举行发布会，邀请国家发改委、民政部、住建部等部委介绍相关情况，并答记者问。

福利补贴

老年人能力评估国家标准

将制定并发布

在昨天的发布会上，国家发改委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示，截至2020年底，城乡居民最低生活保障平均标准分别达到了678元/人·月和5962元/人·年，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险的参保人数分别达到了9.99亿人、13.6亿人、2.17亿人和2.68亿人。

民政部规划财务司司长冯亚平在昨天的发布会上表示，据不完全统计，截至去年底，全国共有3000多万老年人享受了福利补贴、护理补贴和高龄津贴，有效缓解了部分老年人实际生活困难。下一步将鼓励有条件的地区对老年人福利补贴提标扩面，不断增加制度的含金量。

冯亚平表示，《国家基本公共服务标准(2021年版)》在儿童关爱服务、老年人福利补贴方面作出了相应的规定。

在老年人福利补贴方面，冯亚平介绍，老人福利补贴主要包括：一是为65岁以上老年人提供能力综合评估。二是为经济困难老年人提供养老服务补贴；为经认定生活不能自理的经济困难老年人提供护理补贴；为80岁以上老年人发放高龄津贴。具体认定评估办法和补贴标准由地方人民政府制定。在实践中，一些有条件的地方做了有益探索，逐步提高了补贴标准和扩大覆盖面。据不完全统计，截至去年底，全国共有3000多万老年人享受了福利补贴、护理补贴和高龄津贴，有效缓解了部分老年人实际生活困难。

冯亚平称，下一步，民政部将联合有关部门，重点做好以下工作：一是制定并发布老年人能力评估国家标准，评估结果作为领取老年人福利补贴、享受基本养老服务的依据。二是完善老年人福利补贴制度。三是鼓励有条件的地区对老年人福利补贴提标扩面，不断增加制度的含金量。四是不断推进工作的精准化、规范化、便捷化，争取在今年年底前所有地区都开通亲友代办和线下办理，解决因智能化技术应用给老年人申领补贴带来的困难。

住房保障

“十三五”期间全国棚改

累计开工超2300万套

住房问题是老百姓特别关心的民生问题。在昨天的发布会上，住建部住房保障司负责人潘伟介绍，2019年，城镇和农村居民人均住房建筑面积分别达到39.8平方米和48.9平方米。建成世界最大的住房保障体系。“十三五”期间，全国棚改累计开工超过2300万套，帮助5000多万居民出棚进楼；截至2020年底，3800多万困难群众住进公租房，累计2200多万困难群众领取租赁补贴，城镇低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保。脱贫攻坚以来，共790万户、2568万贫困群众的危房得到改造，同步支持了1075万户农村低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等边缘贫困群体改造危房，有效缓解了区域性整体贫困问题。

潘伟表示，下一步，住建部将做好公租房保障，会同相关部门继续对大城市新筹集公租房给予中央补助，指导各地实行实物保障和货币补贴并举，不断加大对城镇住房、收入困难家庭的保障力度，对城镇低保、低收入住房困难家庭应保尽保。稳步推进棚户区改造，指导各地坚持因地制宜、量力而行，严格把好棚户区改造范围和标准，科学确定城镇棚户区改造计划任务，让困难群众早日搬进新居，并继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造。

劳动就业

帮助167万就业困难人员就业

零就业家庭动态清零

人力资源社会保障部规划财务司司长张立新在发布会上介绍，目前，全国区（县）级以上普遍建立了公共就业服务机构，绝大部分街道、乡镇建立了基层服务平台，大部分社区、行政村配备有劳动保障服务人员。2020年，组织提供招聘求职、职业指导、创业服务超1亿人次，组织54万青年参加就业见习，帮助167万就业困难人员实现就业，帮助4.9万户零就业家庭中的5.1万人就业，实现零就业家庭动态清零。全国开展各类补贴性职业技能培训2700万人次，以工代训2209万人。

在劳动用工保障方面，2020年，全国各级劳动人事争议调解组织和仲裁机构共处理争议案件221.8万件，调解成功率达到70.6%，仲裁结案率达到96.2%，有效发挥了调解仲裁在劳动人事争议处理中的“主渠道”作用。同时，各级劳动保障监察机构切实把根治欠薪作为民生保障重点任务，强化日常执法和专项整治，2020年共查处各类劳动保障违法案件10.6万件，督促用人单位与58.5万名劳动者补签劳动合同，为64.8万名劳动者追发工资等待遇65.2亿元，督促缴纳社会保险费4.1亿元。通过建立“全国根治欠薪线索反映平台”等形式，提供高效、便民的监察执法服务。（熊颖琪）