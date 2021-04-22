全球上周新增新冠病例创纪录

世界卫生组织19日说，全球上周新增新冠确诊病例520万例，创疫情暴发以来最高纪录。值得注意的是，先前被认为感染率较低的相对年轻群体出现确诊病例和住院病例双双增加的情况。

世卫组织官员在新闻发布会上说，全球上周报告520万例新增新冠病例，这是全球新增新冠确诊病例连续第8周增加；全球新增新冠死亡病例数也连续5周增加，累计死亡病例数超过300万例。

世卫组织总干事谭德塞说：“全球累计（新冠）死亡病例达到100万例用时9个月；达到200万例用时4个月；达到300万例仅用了3个月。”

谭德塞担心新冠病毒正以“惊人速度”在25岁至59岁人群中间传播。这一群体眼下确诊病例数和住院病例数均上升。究其原因，他认为可能是因为变异病毒传染性更强，而且这一年龄群社会交往更多，以致感染风险提升。

世卫组织官员先前指出，全球要战胜新冠疫情就必须公平分配疫苗。谭德塞还强调，各国在公平接种疫苗的同时不能放松戴口罩、保持安全社交距离等防疫措施。