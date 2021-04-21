史丽芳：互动式健康管理让保险更有温度

4月15日，由人民网主办、人民健康承办、国家金融与发展实验室保险与发展研究中心学术支持的第三届人民好保险案例推荐活动总结会在人民日报社新媒体大厦举行。在主题演讲环节，因数云副总裁史丽芳围绕《互动式健康管理 让保险更有温度》做主题演讲，她表示，如今的保险公司应当转变角色，即从原来的纯支付方，转化为与每一个投保人的健康发展长期相伴的角色，通过双向互动让保险更有温度。

“健康险发展到现在，其实已经不仅仅是一份保单那么简单了。”史丽芳在演讲中谈到，对健康险而言，通过健康管理手段保障参保人健康才是双赢的方案。以详细数据支撑的精细化的健康管理模式不仅在微观上能为参保人提供更好的服务，宏观上也能为保险公司决策提供参考依据。

史丽芳认为，这就需要将保险产品与健康服务深度融合，并做好事前的风险预警和事中的跟踪管控。在这个过程中，保险公司，也从原来单纯的支付方转化为一个和投保人、被保人长期健康发展相伴的角色。这也对保险公司的健康管理能力提出了挑战，需要企业将客户端、供应商端、业务管理端、数据管理端等多个端口统筹协调好。

史丽芳强调，险企应不局限于单向对客户输出，要建立双向的交互桥梁，建立更人性化的客户关系管理平台。史丽芳建议在融合健康管理服务与保险产品时要牢牢围绕“让客户保持健康”这一目标，进而丰富优化产品；为确保赔付更可控，从事后风控转向事前、事中管控；根据客户需要精准服务与营销，让产品资源配置更加合理。