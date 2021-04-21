179项服务事项在北三县跨省通办

今日起，北京市179项政务服务事项在河北省廊坊市北三县实现“跨省通办”，主要包括教育、医疗、养老、社保等23类与群众生活密切相关的政务服务事项，重点解决在北京和北三县之间通勤人员的个人高频事项办理需求。北京青年报记者昨天从通州区了解到，下一步，北京城市副中心将完善北京自贸区国际商务服务片区通州组团与天津滨海新区、河北曹妃甸自贸区、廊坊临空经济区“自贸通办”联动机制。

近年来，随着京津冀协同发展全面深化，三地产业衔接、项目合作日渐紧密，但企业和群众异地办事仍面临不少难点、堵点问题，“两头跑”“折返跑”等现象仍然存在。北京城市副中心和廊坊北三县地缘相接、人缘相亲、产业相邻，加快推进两地政务服务一体化联动发展，对有序疏解北京非首都功能，促进资源要素优化配置，共同应对疫情常态化防控的新形势有着重要意义。

今年，副中心党工委管委会围绕京津冀协同发展桥头堡的定位要求，由副中心管委会政务服务局会同通州区政务服务局，先后与天津滨海新区、廊坊北三县建立了政务服务“跨省通办”联动机制，实现了企业、群众异地办事“一次不用跑”或“最多跑一次”。经过多轮摸底，充分对接两地企业群众办事需求，城市副中心通过向廊坊北三县部署北京政务服务便民自助终端，并积极协调省级部门打通系统跨省访问壁垒，实现了第一批便民高频服务事项在廊坊北三县落地通办。

北青报记者了解到，首批“跨省通办”重点解决了在北京和北三县之间通勤人员的个人高频事项办理需求，主要包括教育、医疗、养老、社保等23类179项与群众生活密切相关的政务服务事项，能够满足“就近办、一次办”的现实需求，有效避免“两头跑”“折返跑”，为办事人提高了办事效率，降低了办事成本。两地还将通过互设“跨省通办”窗口、推行“政银合作”模式、加快系统平台对接、探索建立审批互信机制等方式，不断加强政务服务领域一体化联动，全面提升“跨省通办”协同能力。

通州区相关负责人介绍，“跨省通办”是转变政府职能的重要途径，通过异地“上门服务”，进一步优化区域营商环境，辐射带动周边经济高质量发展，为企业群众提供更为快捷便利的办事体验。下一步，副中心还将加强与雄安新区政务服务“两翼”联动，深化“通武廊”政务服务区域协同，完善北京自贸区国际商务服务片区通州组团与天津滨海新区、河北曹妃甸自贸区、廊坊临空经济区“自贸通办”联动机制，不断探索政务服务区域合作的新途径，为京津冀协同发展注入新动能。(记者 李泽伟）