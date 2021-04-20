今年我国新冠疫苗产量预计超过30亿剂

新华社海南博鳌4月20日电（记者陈凯姿）20日，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟，在博鳌亚洲论坛2021年年会举办的“新冠疫苗的供应与可及性”分论坛上表示，得益于较早的战略决策、制度优势以及创新组织管理，目前中国新冠疫苗全年产能接近50亿剂，预计今年产量超过30亿剂，在下半年将逐步实现。

郑忠伟表示，新冠肺炎疫情暴发后，中国在第一时间决定要加快科研攻关，开展疫苗研发。国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班成立后，在全国优选了10家科研单位的12种疫苗，全面推进科研攻关以确保成功率，这些疫苗涵盖了全球主要技术路线。

此外，中国在疫苗研发、审评等机制上实现了从“串联”到“并联”的创新，研发、实验动物、审评审批等机构合力推进疫苗面世。他表示：“虽然快，但没有省略任何一个环节，包括后期在境外开展的三期临床试验。中国疫苗审评审批标准绝不比美国和欧盟标准低。”

“中国在布局疫苗生产的过程中，还考虑了全球的抗疫需要。”郑忠伟说，中国已经提出要将新冠疫苗作为全球公共产品，让各国人民真正用得上、用得起。预计今年下半年，中国将通过多边、双边机制向全球供应更多疫苗。