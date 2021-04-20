广东启动在粤台胞新冠病毒疫苗接种

记者4月19日从广东省人民政府台湾事务办公室获悉，按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制统一部署，广东于4月19日启动在粤台湾同胞新冠病毒疫苗接种工作。对在粤居住的台湾同胞接种新冠病毒疫苗，按属地管理、同等待遇原则，与其所在地区大陆居民执行相同政策和规范。

在知情、同意、自愿的前提下，在粤台胞可通过以下方式登记预约或申请接种新冠病毒疫苗：

1.凭台湾居民居住证或大陆医保参保凭证，在居住地登记接种疫苗。在广东自愿接种的台湾同胞可通过“粤健通”微信小程序在线预约登记（“粤健通”微信小程序中涉及台胞预约服务功能将于近日开放）。预约成功后需按照相关通知和指引，携带有关凭证前往指定接种点接种疫苗。

2.无台湾居民居住证或大陆医保参保凭证的台胞，由其向居住地县级以上台办提出申请，并由县级以上台办组织到指定接种单位进行统一接种。

3.在大陆各级各类学校的台湾师生疫苗接种工作，纳入当地疫苗接种工作统一安排，与所在学校大陆师生一视同仁，同等对待。

在适用人群费用承担、异常反应救治与补偿等方面，在粤居住的台湾同胞与所在地大陆居民执行一致要求和标准。

接种前，请配合接种点工作人员完成规定程序，主动告知个人健康状况，配合医护人员询问，签署知情同意书和免责承诺书。接种后留观30分钟，14天内密切关注身体情况，如有不适，及时就医。接种期间，请按照当地疫情防控措施，做好个人卫生防护。（记者谭铮、通讯员粤台宣）