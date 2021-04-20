市场保供稳价基础牢（锐财经）

日前，国家统计局公布了一季度主要经济指标数据。如何看待一季度中国经济数据？后续物价走势如何？下一步如何促进粮食生产、提升粮食保供能力？在4月19日举行的国家发改委例行新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人孟玮就上述热点问题作出回应。

经济仍处于恢复发展期

针对国家统计局公布的一季度主要经济指标数据，孟玮分析，一季度中国经济运行延续了去年以来的稳定恢复的态势。

主要指标稳中向好。生产持续改善，规上工业增加值增长24.5%，环比增长2.01%。需求加快回暖，固定资产投资、社会消费品零售总额分别增长25.6%、33.9%，环比分别增长2.06%、1.86%。就业物价总体稳定，一季度居民消费价格同比持平；全国城镇新增就业297万人。

发展质量效益稳步提升。新动能加快成长，一季度装备制造业、高技术制造业同比分别增长39.9%、31.2%。企业效益持续改善，前2个月规上工业企业利润同比增长1.8倍。区域发展协调性增强，一季度，31个省份规上工业增加值、固定资产投资同比均实现两位数增长。

改革开放纵深推进。一季度以人民币计价的货物进出口总额同比增长29.2%，实际使用外资同比增长39.9%。

民生保障扎实有力。居民收入继续增加，一季度全国居民人均可支配收入同比实际增长13.7%，其中农村居民收入增长快于城镇居民。

孟玮同时指出，中国经济运行总体上仍处于恢复发展期，一些经济指标同比呈现高速增长，与去年同期基数低、今年春节就地过年工作日增加等带来的不可比因素有关。

粮食生产供应基础良好

眼下正是夏粮生产关键时期，农业生产形势怎样？

国家统计局农村司司长李锁强介绍，一季度，夏粮苗情基础较好，畜牧业生产稳定向好，农业生产开局良好。

一季度，冬小麦总体长势好于常年，夏粮生产基础良好；全国猪牛羊禽肉产量2200万吨，比上年同期增加387万吨，增长21.4%，生猪存栏环比连续6个季度回升。随着稳产保供各项政策措施落地见效，生猪产能持续恢复，一季度末全国生猪存栏41595万头，比上年四季度末增长2.3%。

下一步，在促进粮食生产、提升粮食保供能力方面将有哪些措施？孟玮介绍，国家发展改革委将深入实施重要农产品保障战略，重点抓好以下工作：

聚焦耕地和种子推进项目建设。持续推进高标准农田建设，实施国家黑土地保护工程，支持粮食生产功能区和重要农产品生产保护区集中连片建设重要农产品生产基地。实施现代种业提升工程，改善育种设施条件，推进制种基地建设，促进育繁推一体化发展，打好种业翻身仗。

加强大型灌区建设与改造。在水土资源条件适宜地区新建一批大型灌区，实施大型灌区续建配套与现代化改造，着力建立设施完善、用水高效、管理科学、生态良好的灌区工程建设和运行管护体系。

积极谋划推进国家粮食安全产业带建设。进一步夯实粮食生产基础，集聚优势发展粮食产业，提高主产区粮食产业链供应链水平，全面提升粮食安全保障能力。

物价将运行在合理区间

今年以来，大宗商品价格加速上涨，全球通胀预期升温，这是否会影响国内通胀预期？如何判断2021年全年CPI走势？

孟玮表示，近期大宗商品价格上涨和全球通胀升温，这是全球经济逐渐复苏、供需关系短期调整、流动性宽裕以及投机炒作等多种因素交织作用的结果，具有修复性和阶段性特征。

孟玮指出，中国经济已经深度融入全球经济，物价走势客观上会受到外部因素影响，但这种传导影响总体上是有限的、可控的。“这主要是在于我国有强大的国内市场支撑，中国经济发展有足够的韧性和潜力，同时，我们有充足的宏观政策空间，产业循环、市场循环、供求循环明显改善，新发展格局正在加快构建。因此，物价平稳运行具有坚实基础。”

看一季度经济数据，中国物价总体稳定。一季度，CPI与去年同期持平，扣除食品和能源价格的核心CPI与去年同期持平，处于低位；PPI同比上涨2.1%。“总的来看，消费领域价格运行平稳，生产领域价格结构性上涨。”国家统计局城市司司长王有捐说。

孟玮分析，今后一个时期物价将运行在合理区间。“食品和服务在CPI中占比高，且受国际因素影响较小，粮食供应充裕，猪肉价格随着生猪生产恢复逐渐回归正常水平，蔬菜、水果价格将呈现季节性变化，这些都是CPI平稳运行的‘压舱石’；同时，工业消费品产能充足、供给充裕，市场竞争充分，价格有望保持基本平稳。预计今年CPI同比涨幅总体呈温和上涨态势，能够保持在全年物价调控目标以内。”

“我国工农业生产能力较强，重要民生商品保障有力，宏观政策空间充足，国内物价能够保持总体稳定。”王有捐说。