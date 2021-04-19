一园连接两座城 苏州企业家交口称赞”阳城印象”

“选择在阳城投资发展，是在正确的时间、正确的地点、做了一件非常正确的事。”4月14日，在山西阳城招商引资项目（苏州）推介会上，阳城苏州智慧产业园项目负责人郭明表示。

据了解，此次招商引资项目推介会，是依托阳城苏州智慧产业园，借力人脉资源，拓展招商引资领域，助推高质量高速度转型发展的一项举措。而阳城苏州智慧产业园，是这次活动中让人瞩目的一个“亮点”。

阳城·苏州智慧产业园项目由山西康珏控股集团有限公司兴建，位于阳城经济技术开发区南安阳片区，建设内容为陶瓷建材家居城、装备制造加工区、现代物流区、企业孵化基地等。2020年4月中旬开始商洽，同年7月签约，8月正式开工，目前一期工程已具备企业入驻条件。

郭明感慨：“效率之高，推进之快超出我们的想象，我亲身感受到在阳城‘企业家最受尊重不受委屈’名副其实，亲身感受到了领导挂点、部门跟踪、干部入企的‘保姆式’服务，真的深表感谢。”

推介会上，阳城经济技术开发区和阳城?苏州智慧产业园分别做了项目推介。现代陶瓷生产基地项目、绿色建筑智能制造科技产业园项目、大健康产业园项目、现代物流等，都是立足当地资源禀赋，具有重要投资价值和良好市场前景的项目，加之阳城出台的招商引资奖励政策，力度空前，受到与会企业家的关注和热议。

已准备入驻阳城?智慧产业园的威士顿智能物联网科技有限公司总经理张建耀表示：“阳城山水秀美，古堡林立，是一个‘乐不思蜀’的地方；阳城的煤层气、煤炭、铝矾土等资源丰富，是一座“满地黄金”的乐土；阳城文风长盛、名人辈出，是充满文艺的“天上人间”；阳城民风淳朴、热情好客，是一个‘不醉不归’的世外桃源。”

江苏力傲新材料科技有限公司总经理顾玉是怀着复杂的心情来参会的，但是“阳城印象”也迅速点燃了他的热情。“虽然我没有亲自到过阳城，但通过朋友的介绍和看宣传片我感受到了阳城人民的热情好客、朴实善良和昂扬向上的精神风貌；感受到阳城县良好的投资环境和投资兴业的巨大潜力。今天阳城向我们展示了一块投资宝地，我们将带着这种美好的“阳城印象”，展开深度的洽谈和考察，希望我们能够真诚合作，携手并进，共创美好未来。”

“发展是永恒的主题，合作是成功的基础。这次招商引资项目苏州推介会的举办，为两地搭起了友谊之桥、增添了新的发展动力。我们热忱欢迎苏州的企业家们和朋友们，多去阳城走一走、看一看，加深相互了解，增进彼此友谊，洽谈合作途径。我们相信，苏州与阳城必将在频繁的交流和精彩的互动中，谱写携手共进、合作共赢的崭新篇章。” 阳城县委副书记、代县长牛琛说。（阳城县委宣传部 白军社）

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