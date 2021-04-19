杨铮出席博鳌亚洲论坛：为老年群体提供更有尊严的高品质养老生活

4月18日，博鳌亚洲论坛2021年年会开幕。中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）党委书记杨铮受邀出席“迎接老龄化社会—老年社会管理”分论坛，并就当前养老困境与解决方案发表意见。

今年恰逢论坛成立20周年，本次年会主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”，聚焦中国发展走势、全球治理、可持续发展和“一带一路”合作等议题。

当前，全球老龄化趋势不可逆转，我国已进入老龄化社会，并呈现出“老龄人口数量大”“老龄化速度加快”“预期寿命仍持续延长”三大特征。杨铮表示，应对老龄化，需要各方群策群力，献智献力。保险企业要发挥商业保险对国家社会保障体系的重要补充作用，弥补国家巨大的养老资源缺口，从供给侧、支付端整合养老服务产业链，催生和繁荣养老生态。

“银发时代”的挑战与机遇

“银发时代”来袭，对我国国民经济和社保医保负担、传统养老模式、养老市场发展等形成挑战。与此同时，积极应对人口老龄化已上升为国家战略，国家出台系列政策支持。对此，杨铮指出，老龄化程度的不断加剧，给我国经济、社会的发展带来巨大挑战的同时，也促进养老金融产品、老龄用品、养老服务等需求不断升级，为经济、社会的发展带来了新的增长点。在国家养老服务政策的推动下，养老服务行业将加速发展，迎来黄金增长期。

作为“社会的稳定器”，保险业的底色是爱与责任，面对人民日益增长的养老需求，保险业加速深化落实国家关于推进医养结合的相关政策举措，积极参与养老保障三支柱体系建设，稳步推进长期护理保险制度试点，促进医养康养相结合。

平安的养老探索：“高端康养+居家养老”一体化模式

杨铮表示，平安人寿充分抓住老龄化发展的机遇，以满足人民群众日益增长的养老需求为出发点，努力探索医养康养结合的创新发展之路。

一方面，平安人寿从客户保障诉求出发，推出长护险产品“臻享照护”保险产品计划，双重护理金给付，投保年龄最高可至90周岁，真正帮助客户实现“老有所护”；如未发生护理状态，客户还可领取相当于所交保费的满期金或身故金。同时，平安集团积极介入前端健康管理，建立互联网医院，通过广泛合作，搭建医生、医院、健康服务中心等医疗资源网络，提供广覆盖、低成本的在线咨询、转诊、挂号、购药、送药等服务。2020年问诊量达2002万人次，用户满意度持续稳定保持在95%以上。

另一方面，平安集团积极探索“高端康养+居家养老”一体化模式，搭建养老服务生态，满足老年群体的差异化养老需求。杨铮表示，平安集团开始布局机构养老，即将推出首个高端康养项目，打造“入会即服务、入住即无忧”的服务体系，为客户提供三大管家式服务；同时，平安也在积极探索居家养老模式，通过整合内外部优质资源，为不同健康状况的老人，提供包括护理、医疗和保险在内的一站式居家养老服务。

构建服务生态 让保险更有温度

平安人寿始终致力于为客户提供“有温度”的产品和服务。今年2月，平安人寿新定义重疾产品全面上市，一方面根据新重疾定义更新产品条款，升级老产品；另一方面，对重疾产品进行体系化梳理，推出新产品，搭建涵盖多重维度、多种形式的重疾保障产品体系。

匹配主力重疾产品，平安人寿重磅发布“平安臻享RUN”健康服务计划，通过“保险保障+健康管理+医疗服务”的一站式解决方案，为客户提供涵盖私家医生、私人教练、门诊预约及陪诊、术后护理、重疾专案管理等12项核心亮点服务，满足客户全生命周期健康医疗和风险保障需求。

此外，围绕客户的保险核心需求及健康生活保障，平安人寿持续丰富服务体系，运用科技赋能服务全流程，通过理赔创新、智慧客服、权益升级等举措，构建丰富的服务生态，为客户提供“简单便捷、友善安心”的“五星级”服务体验。

让老年人“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安”是保险业的天然使命。杨铮表示，平安始终保持着“为老人服务”的初心，认真了解客户对养老生活的需求，通过有温度的保险，为老年群体提供更有尊严的高品质养老生活，提升老年群体的获得感、幸福感和安全感。