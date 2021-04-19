双汇&沃尔玛百日惠民行动启动

4月17日，双汇沃尔玛百日惠民行动首发仪式在深圳举行。据了解，在该主题活动中，双汇与沃尔玛通过品牌互动，既增强双汇产品消费体验，也提升沃尔玛购物体验，借助形式多样的现场活动，吸引消费者参与，增加复购频次，增强消费黏性，同时给消费者带来真正的实惠。

双汇发展副总裁周霄表示，双汇始终把满足中国消费者日益增长的肉类消费需求作为发展使命，此次与沃尔玛携手，将通过更加深层次的合作，为广大消费者提供更多优质产品和服务。

据双汇相关人士介绍，此次主题活动经过了主办方的精心筹备，线下销售和线上推广同步开展。在首发现场，双汇联合知名酒企、餐饮、影院等进行联名抽奖，分别在邀您喝名酒、邀您吃大餐、邀您看电影版块进行互动。在品鉴环节，消费者能感受到全食材链条一站式服务。同时，活动还邀请了专业直播团队开展直播带货，双汇的自有主播也为粉丝呈现了活动盛况并为粉丝准备了多重福利回馈。