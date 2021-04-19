第三届人民好保险案例推荐活动总结会在京举行

4月15日，由人民网主办，人民健康承办，国家金融与发展实验室保险与发展研究中心学术支持的第三届人民好保险案例推荐活动总结会在人民日报社新媒体大厦举行。会上，还揭晓了第三届人民好保险案例推荐活动结果。

中国保险行业协会党委委员、秘书长商敬国在致辞中表示，保险业作为现代经济的重要产业和风险管理的基本手段，对于民生有着重要的意义和作用。“随着‘健康中国’战略的持续推进，构建百姓全生命周期的大健康体系已成大势所趋，各行各业都在加强突出健康相关服务功能。”他认为，在多方环境的助推下，保险行业开始向健康管理方案提供者和托管人的角色转换，保险机构的定位也发生着新变化。保险行业要持续丰富保险内涵，呼应内需，让单纯的保险销售蜕变为高品质的服务，让老百姓能够真正体验到优质可信的产品。

在主题演讲环节，国家金融与发展实验室、保险与发展研究中心主任阎建军进行了主题为《健康保险新型生态体系构建》的演讲。他认为，当前健康保险新型生态体系包含人口老龄化、技术进步、医药卫生体制改革和高人均收入四个方面，其中技术的进步主要体现在人工智能、区块链和大数据三个维度，而且技术的参与，让传统商业健康险的市场竞争更加充分。在商业健康险和政策的良性互动下，城市定制商业医疗险呈爆发式增长，背后的原因源自三方面：引入公司合作制，得到当地政府的支持；打破了既往症不可投保、不可理赔的商业保险惯例；政府、险企、第三方平台、制药公司在其中发挥各自的作用。

中国健康管理协会副秘书长李明以《大数据时代健康管理实践与健康保险服务创新》为主题进行演讲，他首先指出了当前我国存在的三个健康领域的问题：我国当前慢病发病率、死亡率高居不下；大众健康素养水平还有待提高；健康产业GDP占比与发达国家相比还存在差距。而这些情况，也加大了商业健康险自身的风险。因此，李明提出了三条建议：一是产业大数据化，以数据为基础加强健康险各环节协同合作；二是服务场景化，逐步形成健康险与医疗系统并驾齐驱的健康管理体系；三是基本健康管理服务常态化，让健康服务需求管理、健康生活方式管理疾病管理联动互通。

因数云副总裁史丽芳围绕《互动式健康管理 让保险更有温度》做主题演讲，她认为，险企应不局限于单向对客户输出，要建立双向的交互桥梁，建立更人性化的客户关系管理平台。要围绕“让客户保持健康”的目标，让健康管理服务与保险产品深度融合，进而丰富优化产品；为确保赔付更可控，从事后风控转向事前、事中管控；根据客户需要精准服务与营销，让产品资源配置更加合理。同时，随着大众健康意识的提升，如今保险公司的角色也开始了转变，即从原来的纯支付方，转化为与每一个投保人的健康发展长期相伴的角色。

在圆桌论坛环节中，太平洋健康保险首席健康官、健康管理中心总经理龚晨，友邦人寿保险有限公司团险事业部负责人陈睿，众惠财产相互保险社副总经理于伟三位嘉宾围绕“医疗服务+健康管理+健康保障的机遇与挑战”主题，太平养老市场总监兼北京分公司总经理单友明，因数云副总裁吴尉泷，妙健康副总裁张玉静和西安德宇软件科技有限公司董事长石东鹏四位嘉宾围绕“‘保险+科技创新’的探索与实践”主题，结合各自行业领域分别展开探讨，进行观点交流。

随后，第三届人民好保险案例推荐活动结果揭晓。本次推荐活动于2021年1月启动。在活动期间，人民网·人民健康与国家金融与发展实验室保险与发展研究中心共邀相关监管机构领导、相关协会组织代表、高校学术专家、企业管理层代表、媒体代表等组成专家委员会。专家委员会通过建立评选标准体系、调研指导、审核报送材料、点评等相关工作，对近百家保险机构的申报项目进行全面综合的评审，最终甄选出“扶贫之星”、“守护之星”、“保险创新”三组案例。

最后，活动现场发起了“助力国家战略 赋能美好生活”的倡议，呼吁业界“坚持回归保险本源，完善多层次社会保障体系；坚持助力国家战略，服务实体经济发展；坚持服务社会民生，改善民生保障；坚持行业自律，依法合规经营；坚持以党和人民的需要为保险行业发展的根本目的，共同谱写现代保险业的新篇章”。