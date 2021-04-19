浙江：数字赋能疫苗接种更精准高效

作为首批加快推进新冠疫苗全民免费接种的省份，浙江通过数字赋能，依托“疫苗和预防接种综合管理信息系统”，优化预约、预检、接种服务。居民可以通过手机自助建档预约接种，集体单位接种个人信息可以批量化导入接种系统。截至4月17日，浙江省新冠病毒疫苗累计接种量达1200.28万剂次。

根据浙江省安排，凡在全省范围就业、旅居的成年人，不区分是否为浙江户籍、是否参加了医疗保险，只要排除接种禁忌，均可凭本人身份证等有效证件，经单位或个人预约，在合规接种点免费接种。

浙江突出重点实施精准动员开展接种，以冷链从业人员、医疗卫生机构人员、机关事业单位人员、高等院校学生及教职工、大中型企业和保障社会运行的交通、物流等机构相关人员为重点对象，做到应接尽接，原则上接种率不低于80%。对国家确定的杭州、宁波、温州、台州4个重点城市按照“一城一策”实行项目化管理，细化疫苗接种工作方案，明确时间安排，优先保障城区和重点人群疫苗接种。

为精准服务疫苗接种，浙江省卫生健康委统一开发了“疫苗与预防接种综合管理信息系统”，从疫苗计划需求上报、采购结算、疫苗调拨分发、疫苗扫码出入库，接种环节的扫码接种，实行全流程电子化管理，做到人苗精准衔接。该系统还提供批量导入接种建档信息等功能，为行业单位集体预约接种提供便利。在“浙里办”建立移动端预约接种平台，方便群众快速自助建档，实现分时段预约接种，减少群众排队等候时间。同时，浙江还不断完善“健康码”功能，实现核酸检测数据库、疫苗接种数据库与“健康码”数据库互通，实现核酸检测报告信息、疫苗接种信息等在个人健康码上动态实时反映。

与此同时，浙江省利用疫苗与预防接种综合管理信息平台实现疫苗库存、服务能力和接种需求精密协同，信息系统实时显示疫苗库存情况，便于了解各地接种进度和精准调配疫苗，方便工作人员精准安排后续接种计划。

线上提前预约，线下秩序井然。浙江省卫生健康委召集阿里云、政采云等技术公司组建了10名工作人员组成的疫苗接种信息系统保障组，实行24小时动态监测和运维，实时掌握各地接种进度，及时处置信息系统意外情况，有力保障了全省1789个接种单位7067个接种台每天平稳有序的现场接种工作。（记者 陆健 严红枫）