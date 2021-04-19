让“舌尖上的安全”更有保障

6斤的桃子礼品盒售价88元，订单十分火爆——绿色种植让江苏省泗阳县王集镇种桃大户章健尝到了甜头。“少用药，做好病虫预测预报，关键要用对生物农药；还有，粘虫板、太阳能杀虫灯这些物理防治手段也要一起上。”如今，他已经顺利拿到了绿色产品证书。

绿色生产是保障“舌尖上的安全”的第一道关口，科学设定残留限量、加强质量控制则提供了更有力的保障。日前，农业农村部会同国家卫生健康委、市场监管总局发布新版《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》，并将于今年9月3日起正式实施。新标准规定了564种农药在376种（类）食品中10092项最大残留限量，全面覆盖我国批准使用的农药品种和主要植物源性农产品。

农业农村部农产品质量安全监管司标准处处长朱泽闻介绍，与2019版相比，新版标准覆盖面更广：农药品种增加81个，增幅为16.7%；农药残留限量增加2985项，增幅为42%，食品种（类）新增20个。“这将为农产品生产者加强质量控制、监管部门更准确发现食品安全隐患提供有力的技术依据。”

新版标准中，一是突出高风险农药品种监管。根据农药残留检测方法能够检测的最低浓度水平（定量限），新版标准规定了甲胺磷等29种禁用农药792项限量标准、氧乐果等20种限用农药345项限量标准。二是突出鲜食农产品监管。新版标准制修订了蔬菜、水果等鲜食农产品的5766项残留限量，占目前限量总数的57.1%，为强化鲜食农产品质量安全监管提供了有力支撑。三是突出进口农产品监管。通过评估转化国际食品法典标准等方式，新版标准制定了除我国禁用农药外的87种尚未在我国批准使用农药的1742项残留限量，为做好进口农产品监管提供技术依据。

“这几年，我国农产品质量安全例行监测中农药残留合格率均在97%以上，农产品质量安全总体保持在较高水平。”朱泽闻说，目前，全国农产品质检机构总数超过3000个，实现农产品检测地市全覆盖和县级基本覆盖。

农业农村部农产品市场分析预警团队蔬菜首席分析师张晶介绍，目前，食用农产品合格证制度在全国试行，将生产主体管理、农药残留自检、产品带证上市、问题产品溯源等措施集成起来，推动蔬菜生产绿色发展。2020年蔬菜抽检合格率达97.6%。

朱泽闻提示，农贸市场、超市、社区便民菜站等正规场所售卖的鲜食农产品，在上架前都经过了必要检测程序，质量安全可以得到有效保障。消费者可根据农产品类型和饮食习惯，采用浸泡、去皮、焯水等清理方式，达到更加卫生的目的。另外，非正规场所售卖的农产品，由于其来源不清，质量安全得不到有效保障，建议消费者谨慎购买。

《 人民日报 》（ 2021年04月19日 11 版）