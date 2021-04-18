4月17日云南新增境外输入新冠肺炎确诊病例1例

新华社昆明4月18日电（记者 姚兵）云南省卫生健康委员会4月18日通报，17日0时至24时，云南新增境外输入新冠肺炎确诊病例1例，中国籍，缅甸输入。确诊病例治愈出院2例（均为本土病例）；无症状感染者解除隔离医学观察3例（本土1例，境外输入2例）。

据通报，新增1例境外输入确诊病例，女，33岁，中国籍，普通型，近期居住于缅甸。4月15日自陆路口岸入境，即按闭环管理要求转送至指定集中隔离点隔离观察。4月16日新冠病毒核酸检测阳性，即用负压救护车转送至定点医疗机构隔离观察。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型、缅甸输入）。

截至4月17日24时，云南省现有确诊病例83例（境外输入5例，本土78例），无症状感染者17例（境外输入1例，本土16例），均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。