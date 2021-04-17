国家卫健委：16日新增新冠肺炎确诊病例15例 其中本土病例1例

新华社北京4月17日电 国家卫健委17日通报，4月16日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例15例，其中境外输入病例14例（上海3例，广东3例，天津2例，四川2例，陕西2例，内蒙古1例，浙江1例），本土病例1例（在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例5例，解除医学观察的密切接触者437人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例229例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5488例，累计治愈出院病例5259例，无死亡病例。

截至4月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例309例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例85538例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90483例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1002045人，尚在医学观察的密切接触者10628人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察10例（境外输入8例）；尚在医学观察的无症状感染者326例（境外输入309例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12754例。其中，香港特别行政区11635例（出院11253例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1070例（出院1032例，死亡11例）。