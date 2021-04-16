居家护理贴心暖心（新视点·民生改善在身边）

“吴阿姨，这个力道您看可以承受吗？”

南京市栖霞区燕子矶街道56岁的残疾人士吴娟（化名）家里，康复治疗师张幻正在为她进行康复训练。

张幻一手握住吴娟的右手，一手扶起她的右胳膊，慢慢地向上伸展，再伸展，同时仔细观察吴娟的面部表情，并轻声鼓励道“咱们再坚持一下”，直到承受极限，再换一个胳膊继续牵伸。

多年前，吴娟因为一场意外从高空坠落导致高位截瘫，丧失了生活自理能力。这些年来，她一直瘫痪在床依靠父母照料。随着老人年岁渐大，吴娟的生活成了难题。

从2018年开始，栖霞区残联与各街道“残疾人之家”联合开展“送康上门”服务，通过政府招标购买服务，委托专业第三方服务机构为残疾人提供居家照护服务。每周三和周五，来自南京市爱乐思康复机构的康复治疗师张幻，都会准时来到吴娟家中，帮助她进行康复训练与专业护理。

“吴阿姨常年卧病在床，出现了关节挛缩、肌肉萎缩、四肢水肿等不适症状，我们上门服务最重要的工作就是帮助她缓解病痛。”张幻介绍。

作为今天康复训练的最后一个环节，吴娟要完成独立翻身，以及从床上移动到轮椅上、再坐轮椅出门的过程。“这不是一朝一夕就能实现的。”张幻说，在前期帮助吴娟家进行无障碍改造的基础上，再进行一段时间的专业系统指导，训练她以床边的扶手为支点，用上半身带动全身发力，完成短距离移动。

“一次比一次好了！”年过八旬的吴娟母亲看在眼里，感到欣慰，“以前全要靠家人帮助，现在她可以部分自理，心情也好了不少，不仅能自己坐到轮椅上，还能摇着轮椅到街道‘残疾人之家’参加活动。”

《2021年度江苏省残疾人托养民生实事实施方案》明确：依托“残疾人之家”等现有托养服务设施，整合社会托养服务资源，广泛开展寄宿制托养、日间照料和居家托养服务，不断提高托养服务质量。记者了解到，江苏各地在进行无障碍设施改造等“硬件”升级的同时，也通过提供日常照料、居家服务，在“软件”上不断发力。

“开展居家服务‘送康上门’，是满足残疾人在日常生活中的实际需要，以精准专业的服务有效提高他们的生活质量，减轻家属负担。”栖霞区残联副理事长王燕江介绍，近年来，该区逐步完善残疾人托养照护服务体系，不断满足他们多元化、差异化、人性化的服务需求，打通服务最后一公里，目前全区25个“残疾人之家”已托养服务残疾人344人。

王燕江告诉记者，在第三方专业机构开展“普惠型”服务的基础上，还根据涉农街道居住分散的实际情况，织密社区（村）残疾人支持网络，建立志愿者服务队伍、邻里互助护理员队伍，开展菜单式、志愿服务式、邻里互助式等“针对型”居家服务新模式。

栖霞区八卦洲街道就是典型的涉农街道。该街道新闸村78岁的王志国（化名）大爷，因为中风致残多年卧床，老伴儿长期照料力不从心，子女又在外地无法时时看护。除了第三方专业机构每周的“送康上门”之外，在街道残联的指导下，邻近村民组成志愿者小分队，每周风雨无阻地轮班送餐上门，并定期提供采购、助浴、理发、修脚等生活类的服务。

村民周玉霞就是给王大爷送餐的一位志愿者。“我从小在视力上有一些轻微的残疾，过去总是性格内向，也不愿意和人打交道。两年前受到过志愿者上门的心理疏导、生活照料等，帮助我融入社会，性格也逐渐开朗起来。”周玉霞说。

从受到帮助到帮助别人，这样的情况还有很多。八卦洲街道“残疾人之家”负责人张龙成介绍，目前该街道通过志愿服务、邻里互助等形式，两年来累计服务4800人次、发展10位残疾人邻居加入到志愿服务队伍当中，“用生命影响生命，用残疾人来帮助残疾人”，让他们感受到亲切、友爱的氛围，从而更好地迎接生活、融入社会。

《 人民日报 》（ 2021年04月16日 19 版）