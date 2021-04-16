北京今明四五级北风赶跑沙尘

昨天，北京的天气热闹非凡，大风、沙尘、雨水、雷电齐上阵。好在这次沙尘过程短，强度也弱。预计今明两天，北京继续有北风，沙尘也将被赶跑，不会出现沙尘回流情况。

昨天14时，大风和沙尘到达北京西北部边界，北京上空明显变“黄”。从15时开始，怀柔、延庆、门头沟等地陆续出现小雨，还出现轰鸣的雷声。伴随着大风沙尘，不少地区下起了“泥雨”。一时间，大风、沙尘、雨水、雷声轮番上演。在已有的大风黄色预警、沙尘蓝色预警基础上，市气象台又发布了雷电蓝色预警。

中国气象局表示，截至昨天14时，风云四号气象卫星监测资料显示，我国内蒙古和华北地区已出现沙尘天气，卫星监测到的沙尘区可视面积约为18.8万平方公里。受沙尘天气影响，昨天下午北京空气质量一度达到最高一级的严重污染水平。

不过，此次沙尘天气过程相对较弱。中央气象台首席预报员张涛表示，此次沙尘天气强度和3月份两次沙尘天气的沙源地都是蒙古国和内蒙古西部地区，发生的背景也都是由于蒙古气旋和冷高压天气系统导致。由于3月底至4月初蒙古国和我国内蒙古西部地区降水较常年偏多，加之气温偏高有利于植被生长，地表状况良好，所以这次起沙量比前面两次要少。

另外，本次沙尘天气持续时间短，原因是这股冷空气势力给北京带来的大风较3月15日那次沙尘过程弱，且冷空气主体移速较快。随着后期补充冷空气南下，北京上空将始终被西北气流控制，连续两天北风劲吹把沙尘赶跑，不会出现沙尘回流现象。

除了大风沙尘，昨天京城还出现了雷雨。市气象台表示，昨天下午，北京大部分地区出现初雷和阵雨，其中怀柔、密云、顺义、平谷的山区局地降水较明显。截至16时30分，最大累计降水量11.4毫米（平谷北寨）。

今年的初雷来得较早，比北京地区常年初雷日4月23日偏早。本市最早初雷日为2019年3月20日。

今明两天，北京北风继续呼啸。预计今天白天为四五级偏北风，阵风七级；明天白天有偏北风三四级，阵风六级左右，傍晚风力明显减弱，本次大风天气过程结束。由于连续三天风力较大，市气象台建议相关部门持续做好室外搭建物和广告牌加固、户外高空作业安全防护等工作，并加强城市和森林防火工作。（记者 骆倩雯）