北京市新冠疫苗接种突破2000万剂

截至4月15日12时，本市新冠疫苗接种量达到2004万剂，累计接种1250万人。其中，754万人完成两剂次接种，496万人完成第一剂接种，18岁及以上人群第一剂疫苗接种率达64.2%。

本市60岁及以上人群已接种128万人，其中90岁及以上1513人，最大年龄接种者超过100岁。本市每日开放接种点400余个，投入接种、急救一线医护人员7000余人，日接种能力达到40万剂以上。

朝阳区、海淀区累计接种新冠疫苗超过300万剂；大兴区、丰台区、顺义区累计接种超过150万剂；东城区、西城区、通州区、昌平区累计接种超过100万剂。全市医疗卫生、住建、城市管理、邮政快递、旅游景点、星级酒店、商业服务7个系统（行业）接种率超过90%。

为方便市民接种，东城、西城、海淀、丰台、门头沟等9个区共投入使用新冠疫苗移动接种车24辆，将服务送到市民身边。朝阳区管庄地区启用新冠疫苗流动接种队，为居民提供在家门口接种疫苗的服务。昌平、怀柔等区开设夜场，为白天时间紧张的上班族提供接种便利。海淀、石景山、大兴等区开通了免费爱心巴士，打通接种服务“最后一公里”。

本市还制定了《新冠疫苗不良反应管理工作指引》《预防接种工作人员健康管理及工作要求指引（第四版）》等规范指引，科学开展不良反应管理、接种工作人员健康管理等工作；编制《北京市新冠病毒疫苗接种新版问答》，对市民关心的慢性病患者、过敏体质人员、备孕期人员、哺乳期人员接种新冠疫苗等问题进行了科学解答；制定现场接种、临时接种点设置、疫苗供应和配送、信息登记报告、异常反应医疗救治等“九规范”技术文件，做到种前有计划、种中有标准、种后有监测，全面提升接种的科学化、规范化水平；对接种、观察、救治等8个关键环节全覆盖、无死角视频监控；实现北京健康宝接种记录可查询，接种凭证可打印，做到接种全程可追溯。（记者 孙乐琪）