国务院参事室特约研究员、原农业部常务副部长尹成杰莅临简阳市平武镇调研指导

4月9日下午，国务院参事室特约研究员、原农业部常务副部长尹成杰，中国农科院原副院长章力建研究员，农民日报社三农发展研究中心杨久栋主任，中国农科院农业经济与发展研究所朱立志研究员一行到成都市简阳市平武镇调研指导。

平武镇镇长蒋茜（右一）向尹成杰部长（右二）及一行专家介绍平武镇基本情况

针对平武镇的乡村振兴发展、空间资源、村集体经济以及产权制度改革等情况进行实地调研考察，并出席参加了“四川集体经济绿色产业示范基地发展方略研讨会”。

调研组一行实地考察玉临庵点位

尹成杰副部长一行实地考察了由央企中核集团旗下全资子公司华核实业（重庆）有限公司筹建的示范基地区域（尤安村、黄桷堰社区、高坡村）的空间资源和平武镇新农村田园综合体、产业基地以及重要的历史文化资源玉临庵等点位，对平武镇的产业和集体经济发展给予了高度肯定，并对平武镇下一步发展提出了建设性意见。

尤安村党委书记段作其（左三）向尹成杰部长（左二）及一行专家介绍尤安村集体经济及产业发展基本情况

一是全面推进乡村振兴。在巩固脱贫攻坚成果的基础上，做到脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，大力搞好乡村建设和人居环境整治，不断提升粮食和农产品供给能力。

二是充分发挥区位优势。作为成都实施东进战略的主战场、成渝双城经济圈的桥头堡和天府国际机场经济辐射圈，通过依托地域优势、交通优势，大力发展临空经济、临空产业，更好的拉动当地经济发展。

三是构建现代农业体系。将资源优势转化为资金，将绿水青山转化为金山银山。构建高效、生态农业体系，充分利用农业资源优势建设现代农业产业园。加快发展文旅+康养产业，打造形成双城文旅、康养融合发展新典范。

四是大力发展集体经济。利用农村集体产权制度改革成果，发挥股份合作制集体经济的优势，兴办集体经济产业，拓宽集体经济增收渠道。

五是深化农村土地改革。做好承包地所有权、承包权、经营权的三权分置，推动适度规模化经营。做好宅基地所有权、资格权、使用权三权分置，切实保障农民的权益。

六是充分发挥产业优势。培育产业兴旺的新业态、新模式，在发挥产业特色优势上下功夫，创建具有自身特色的产业品牌，培育国家地理标志产品。

七是制定专业发展规划。提出切实可行举措，推动与中央1号文件相衔接的现代农业示范区建设，发挥地区潜力，争取政策支持，建设产业强镇。

出席“四川集体经济绿色产业示范基地发展方略研会”领导专家合影

平武镇相关负责人表示，将弘扬脱贫攻坚精神全面推进乡村振兴，立足第一产业，培育乡村产业新业态、新模式，形成以桃、柑橘产业为主导、加工物流仓储为延伸、休闲旅游为融合的乡村旅游观光的一二三产业融合发展业态，走一条高效、生态的新型农业化道路，建设富有特色、规模适中、带动力强的特色产业集聚区。

平武镇尤安村鸟瞰图全貌

(责编：崔元苑、杨迪)