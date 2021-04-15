“春如四季”？ 阴冷只是暂时的

又是“差点冻死在春天”的一天，昨天你是不是也后悔没有穿上羽绒服？今天江苏多云到阴，气温略微有所回升。预计周五开始，阳光就会不再羞涩，但是未来气温也不会“一飞冲天”，因为又有冷空气来“串门”了。

太阳玩消失，换来哆哆嗦嗦的一天。南京春如四季，随机播放，受冷空气影响，昨天的高温较前一天下降5℃+。不过南京市气象台根据最新气象资料分析，本周剩余时间天气会变得越来越好。今天云系会逐渐减少，周五到周日将迎来灿烂的阳光，气温也回到20℃+，那就是春天该有的“味道”。

而就在此时，新一轮冷空气已经在路上了。昨天夜间起，新一股“全能型”冷空气将登场，给我国北方地区带来大风、沙尘、雨雪、降温“套餐”，将影响约14省区市。对于江苏而言，这股冷空气要到17日前后影响我们，届时最低气温降幅预计也会有4到8℃，周末的清晨又会是哆哆嗦嗦，请大家注意及时添衣保暖。

4月15日全省多云到阴，沿淮和淮北地区局部有时有阵雨或雷雨，全省偏南风3-4级，其中淮北地区下午逐渐增强至4-5级阵风6级，最低温度：本省东部地区6~7℃，其它地区10℃左右，最高温度：本省西北部地区21℃左右，其它地区18~19℃。

4月16日全省多云，最低温度：全省10~11℃，最高温度：沿江和苏南地区22℃左右，其它地区19~20℃。

4月17日全省晴到多云，最低温度：全省9~10℃，最高温度：全省19~20℃。

忽冷忽热的天气，丝毫不影响春天的美好，总有赏不尽的繁花等着你。前期短暂美好的樱花谢了，这些天清新淡雅的绣球正当时。接下来，热烈团簇的蔷薇即将登场，“满架蔷薇一院香”，@江苏气象联合@江苏生态环境帮大家整理了江苏蔷薇打卡地图，快来收藏吧！

近期南京天气：今天多云到阴，局部地区有时有零星小雨，东南风4级左右，10℃到20℃；明天多云，西北风3到4级，12℃到22℃；后天多云到晴，偏北风4级左右，11℃到20℃。（记者 于丹丹）