国家卫健委：4月14日新增新冠肺炎确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京4月15日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（广东4例，上海3例，山西1例，湖北1例，四川1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者893人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例216例（其中重症病例4例），现有疑似病例3例。累计确诊病例5464例，累计治愈出院病例5248例，无死亡病例。

截至4月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例297例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例85524例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90457例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1000991人，尚在医学观察的密切接触者10503人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者15例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察8例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者300例（境外输入280例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12728例。其中，香港特别行政区11612例（出院11237例，死亡209例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1067例（出院1029例，死亡11例）。