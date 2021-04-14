太平人寿福禄安心保险产品计划构建健康保障闭环

近日，太平人寿正式推出一款定期健康险产品计划——太平福禄安心保险产品计划（以下简称：福禄安心），旨在通过更为全面的疾病保障、更为丰富的保障功能以及更为贴心的周全防护，形成有效的健康保障闭环，为客户筑牢健康防线。

据了解，该计划是“太平福禄”旗下的又一力作，也是太平人寿在复业二十周年之际推出的重磅产品计划。作为公司的健康险旗舰产品品牌，“太平福禄”从2005年推出至今，始终深耕健康险领域，着眼于构建更全面、丰富、多层次的健康保障。福禄安心作为该品牌“集大成”之作，在疾病保障的广覆盖、高额度、人性化，以及医疗补偿的无缝隙等突出设计，均体现出太平人寿多年深耕健康保障、能够深度匹配客户需求的功力。

化繁为简，组合解决多样化保障需求

好的保险产品，必然是切实解决客户保障“痛点”的产品，既能充分满足消费者在保障方面各种不同的需求，还不需要消费者在纷繁的产品中花精力挑挑选选。福禄安心无疑就是这样一款足够“简单”的组合。

福禄安心基于新重疾定义，由“太平福禄20两全保险”“太平附加福禄20提前给付重大疾病保险”及“太平医安心医疗保险”三款产品组成。该计划的特色在于多层次疾病保障、零免赔医疗补偿和满期超额领取的一体化，化繁为简，让消费者一次购买就能实现多方面的保障，而且每种保障都“分量十足”。

在疾病保障方面，“太平附加福禄20”涵盖了120种重疾、20种中症、40种轻症保障,覆盖疾病的不同阶段。其中，中症责任提供一次40%基本保额的额外给付；出现轻症，可额外给付20%基本保额，不同轻症间最多给付六次，累计给付金额最高可达基本保额的120%，而且每次轻症理赔之间没有间隔期限的要求。

更吸引人的是，如果被保险人在交费期内首次罹患轻症或中症疾病，均可豁免“太平福禄20”及“太平附加福禄20”后续未交保费，而保障责任继续有效。新重疾定义后，例如Ⅰ期甲状腺癌被列为轻症范畴，从而导致了轻症疾病风险的大幅上升。所以在产品责任中自带轻症豁免可以大大提升被保险人的保障杠杆。例如交费期内如果不幸罹患Ⅰ期甲状腺癌，可以优先获得“轻症”的赔付，还可以免交余下的保费，同时也不影响重疾等其他保障责任的继续。

除此之外，该计划还加强了不同人群、高治疗费用特定重疾的防护，对少儿、男性、女性三类群体各10种高发特定重疾，按额外20%基本保额加强保障。在60周岁保单周年日前如不幸罹患12种病程长、治疗费用高的重疾，还将额外给付20%基本保额的高费用重大疾病保险金。

也就是说，如果罹患疾病同时符合重大疾病、高费用重疾及特定疾病保障责任，保障金额最高可达基本保额的140%，比如儿童罹患白血病或重大器官移植术等。

如被保险人生存至80周岁满期且未罹患重疾，客户还可领取120%“太平福禄20”及“太平附加福禄20”已交保费，而且轻症、中症赔付后，也不会影响满期金的领取。

在医疗保障方面，福禄安心中包含的“太平医安心医疗保险”共设计了两款计划，涵盖住院医疗保险金和重大疾病住院津贴两项责任。其中计划二全年累计最高可享有104万元的医疗保障额度。而且不受医保限制，不设免赔额，续保最高可至80周岁（不保证续保）。

小投入撬动大保障

当前，健康险需求激增，但价格高、产品复杂、不知道怎么搭配，依然是消费者要面对的一个难题。福禄安心轻松解决了这些问题，保障全面，价格也非常友好。

以30岁张女士为例，出于对疾病风险防范的全面考虑，选择购买了福禄安心，其中“太平福禄20”及“太平附加福禄20”选择20年交，基本保额30万元，保障至80周岁，“医安心”选择计划二，保险金额104万元，则该计划首年保费为9848元。也就是说，平均每天花费不到27元，即可拥有总保额194万元的高保障，具体包含：30万元重疾保障+12万元中症保障+最高36万元轻症保障+6万元高费用重疾保障+6万元女性特定重疾保障+约21.5万元满期金+最高约21.5万元的身故保险金（身故金、满期金和重疾保险金仅给付其中一项），以及最高100万元住院医疗保险金+最高4万元120种重大疾病住院津贴。

境内复业二十年来，作为央企成员公司的太平人寿坚持“客户至上”的理念，以“守护国民健康”为己任，二十年来从产品责任设计、权益甄选、资源配置等各个环节给客户提供科学的风险管理支持，不仅深得客户的认可，也成为行业的标杆。福禄安心的推出，也再次体现出太平人寿为消费者构建健康保障闭环的决心和力度。