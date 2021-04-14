广州启动外籍人士疫苗接种

外籍人士可在“粤健通”微信小程序进行预约。 广州日报全媒体记者庄小龙 通讯员石建华摄

外籍人士接种新冠疫苗指南

接种对象：年龄在18-59周岁，以及部分60周岁以上因特殊原因需接种且身体基础状况较好的在粤外籍人士。

接种费用：已参加我省社会保障医疗保险，或属于国家有关规定明确可免费接种疫苗的外籍人士（互惠国待遇），享受与中国公民同等的免费待遇；自费接种，新冠病毒疫苗接种费按100元／剂次收取。

广州日报讯 （全媒体记者汤南 通讯员云宣）为贯彻落实国家有序全面推进大规模人群新冠病毒疫苗接种工作，加强对在粤外籍人士的关心、关爱，4月13日上午，南方医院白云分院全面开放对外籍人士的新冠疫苗接种，并在全市率先为广州英国学校、广州誉德莱国际学校约60名外籍教师开设专场接种新冠疫苗。

参加社保外籍人士可免费接种

在专业翻译的协助下，经过测量体温、出示绿码、身份核对等一系列手续后，预约好的外籍人士陆续顺利完成疫苗接种。“接种疫苗是为了能够更快地回归到正常生活。”英国人Sidney来广州已经8年了，现在是广州誉德莱国际学校的一名体育老师。接种完成后，他表示感觉还不错，“我对中国的疫苗很放心，整个接种过程也很快，大约只花了一分钟,医护人员的服务也很好。”他说。来自法国的Margaux认为，接种疫苗是为了建立更好的免疫系统来抵御病毒。“我很喜欢旅行，接种完成后，我就能去更多地方了，也方便我回法国看望我的家人。”她说。

在白云区卫健局的大力支持下，南方医院白云分院按照有关方案和指引要求做好全流程规范操作和管理，按照高标准、精细化、便利性的工作要求，在接种点设置预检分诊区、接种登记区、接种区、留观区、应急处置区等区域，每个区域均张贴明显的中英文标识。同时，现场配有专业翻译，严格遵守“三查七对一验证”原则，确保安全、规范接种。

外籍人士可在“粤健通”小程序预约

南方医院白云分院是全市首个给外籍人士接种新冠疫苗的医疗机构，本次接种现场约有60名外籍人士，85%为英国籍人士，此外还有澳大利亚籍、加拿大籍等。这些外籍人士均参加我国社保，可以享受免费接种，在预约成功后，只需持个人相关证件（如居住证或护照）即可前往南方医院白云分院登记接种。

南方医院白云分院院长张永介绍，南方医院白云分院为广东省在粤外籍人士新冠病毒疫苗第一批定点接种点。外籍人士根据“知情同意、自愿自费、便利接种、风险自担”的原则，在“粤健通”微信小程序进行预约；预约成功后，受种者凭短信确认通知和预约二维码在指定时间、地点，携带有效身份证明及相关凭证前往医院接种。

“白云区是广州市外籍人士的主要聚居区之一。此前我们也接到一些外籍人士的咨询，希望能够尽快接种疫苗。因此在收到省的相关指示后，我们就立即组织第一批外籍人士接种了。”广州市白云区卫生健康局副局长钟智佳说，下一步将会通过多个渠道向全区的外籍人士宣传相关疫苗接种信息。

钟智佳还透露，目前的疫苗供应数量由省里统筹分配，白云区基本做到“每日清零”。“我们是根据每日放出的预约号来进行接种的，不分国籍，只要是通过预约系统成功预约的，都可以进行接种。”（汤南）