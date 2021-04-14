国家卫健委：4月13日新增新冠肺炎确诊病例12例 其中本土病例1例

人民网北京4月14日电 （董童）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至4月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。4月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，其中境外输入病例11例（上海5例，广东3例，天津1例，福建1例，四川1例），本土病例1例（在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者293人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例214例（其中重症病例5例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5454例，累计治愈出院病例5240例，无死亡病例。

截至4月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例298例（其中重症病例6例），累计治愈出院病例85513例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90447例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1000434人，尚在医学观察的密切接触者10840人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察16例（境外输入12例）；尚在医学观察的无症状感染者293例（境外输入272例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12718例。其中，香港特别行政区11607例（出院11227例，死亡208例），澳门特别行政区49例（出院48例），台湾地区1062例（出院1027例，死亡11例）。