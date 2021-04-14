北京85.4万高校师生接种新冠疫苗

按照全市疫苗接种工作统一部署，首都高校自3月16日春季学期学生集中返京返校开始，陆续大规模组织在校师生员工进行新冠疫苗集中接种，接种工作规范、安全、有序。截至昨天，全市93所高校师生员工中已有85.4万人接种新冠疫苗，总体接种率达82.7%，学生接种比例超过84.8%。其中，22所高校学生接种比例超过90%。

北京市制定并印发了《北京高校新冠病毒疫苗集中接种工作方案》，召开了全市教育系统疫苗接种工作部署会，对做好高校疫苗接种工作进行了专门部署，市级层面抓好接种力量组织、新冠疫苗调配等，科学指导高校接种工作。全市93所高校均成立了疫苗接种工作专班，及时与属地进行对接，协同推动高校疫苗接种工作。

为方便高校师生、减少人员流动，高校普遍在校内设置了集中接种点，不具备设置校内集中接种点的高校，按照就近原则安排师生员工到各区指定接种点接种。北京科技大学利用学校专门开发的“学生疫苗接种预约小程序”进行预约接种，将教职员工接种时段与学生分开，有序错峰，接种现场还专门设置了“女士接种室”“心理驿站”等。

各高校建立了师生员工接种后出现不良反应的点对点救治机制，同时对师生进行接种后3日的健康监测。北京建筑大学通过组建校医务室医护人员工作站、学生志愿服务团、心理教师工作组等，为师生提供健康监测帮助，辅导员、班主任深入到学生宿舍了解接种后的健康情况，做好回访。

各高校还动员组织学生积极参与疫苗接种志愿服务，上好疫情防控这堂“大思政课”。北京大学积极发动青年学生参与疫苗接种志愿服务，有的学生党支部、团支部全体成员集体报名、主动请缨。北京航空航天大学根据每日接种数量，招募学生志愿者做好现场组织与秩序维护、信息登记等工作，同时安排志愿者为老年人提供帮助，为外籍人士提供翻译服务等。（记者 李祺瑶）