本报南京4月13日电 （记者姚雪青）“大伙现在特别关心工程进度，都在盼着房子早日建成，幼儿园、社区综合服务中心早日投入使用。”日前，在江苏省宿迁市宿城区蔡集镇牛角淹新型社区项目建设现场，村民孟献告诉记者。据了解，蔡集镇从群众关切的小切口入手，确定了就业创业、道路交通、环境治理等8项为民办实事项目，全年计划投入资金6.4亿元，惠及8000余户群众。

“聚焦小切口，服务大民生，把学习教育成果转化为‘十四五’开好局、起好步的强大动能。”宿城区委书记张辉介绍，该区坚持把为民办实事贯穿党史学习教育始终，从群众最关心的事情做起，集中精力办好事关百姓民生的实事。

据介绍，宿城区聚焦数字城管、12345热线等群众反映的热点问题，将群众反馈事项纳入每月诉求事项清单，建立“我为群众办实事”问题办理跟踪督导机制，确保群众反映事项件件有着落、事事有结果。此外，该区还紧扣民生需求和发展需要，从推动教育发展、卫生健康、人居环境、社会保障等6个方面入手，确定2021年度100个民生实事项目，年度计划总投资92.7亿元，进一步扩大公共服务供给，健全完善公共服务体系。

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《 人民日报 》（ 2021年04月14日 06 版）