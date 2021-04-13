新冠疫苗接种事关经济社会稳定恢复

4月11日举行的国务院联防联控机制新闻发布会披露，截至4月10日，中国共接种新冠病毒疫苗16447.1万剂次，接种人数暂列全球第二。这个数字固然令人欣喜，但是，会上相关专家称，中国要达到群体免疫的目标，需要约10亿人接种新冠病毒疫苗。这样看，实现这个目标并不是一件简单的事情。

新冠病毒疫苗接种，已经成为一个世界性的政治问题。在各国经济社会发展存在着实际上的不言自明的竞争态势下，各国的疫苗接种数量与其群体免疫局面的形成紧密相关。而一个国家的群体免疫局面能否形成，则关系到其经济社会发展能否回归到常序轨道。退而言之，即使群体免疫局面囿于各种条件限制而不能在短期内形成，那么，避免因疫苗接种数量少而成为新冠病毒免疫洼地就是次佳选择。

现在看来，群体免疫局面的尽快达成以及避免成为免疫洼地的意义都有时间性限制。最新消息称，特拉维夫大学和以色列医疗服务机构克拉利特研究所对已接种和未接种疫苗的共800名新冠病毒患者的最新研究表明，南非变种病毒在一定程度上已突破辉瑞疫苗的保护作用。虽然这项研究的样本不多，无法推论出辉瑞疫苗对南非变种病毒的整体保护效力，但个别病例研究的结论也足以提醒人们，群体免疫形成的时间越晚，人们就越有可能面对更加复杂的局面，距离经济社会的常序发展也就越远。

此外，另有报道说，中国疾控中心有关负责人针对其在2021年全国疫苗与健康大会上的发言澄清说，其在发言时提出“新冠病毒疫苗保护率低”的问题，是其在全球科学家讨论该问题时提出的一种未来的科学思考，即如果要提高疫苗有效率问题，可以通过优化接种程序和采用不同技术路线序贯接种来进一步提升。而国务院联防联控机制新闻发布会对此问题的回应是：中国目前已经布局了五条技术路线，其中也包括核酸疫苗，核酸疫苗中包括mRNA疫苗，目前中国研发的mRNA疫苗也已进入临床试验阶段。这说明，疫苗保护率问题，已经进入到疫苗接种的总体考虑中。

从世界范围看，疫苗效率和有效性及其安全性，是各国人们首要关心的问题，也是影响人们接种新冠病毒疫苗意愿的最大障碍。疫苗的有效性和安全性问题是每个国家回避不了、也不可回避的问题。疫苗的有效性和安全性问题解决了，疫苗接种意愿和数量问题就容易解决。这个问题不解决，接种人次就毫无意义，因为一个国家形成群体免疫局面所要求接种的人口占比，实际上是接种疫苗有效的那部分人口占比。如果不对已接种人群进行抗体抽验，就不可能知道疫苗接种效果如何，进而也不可能知道群体免疫的进展如何。

也只有解决疫苗的有效性和安全性问题，“应接尽接”以及群体免疫的目标才能达成。在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人针对强制接种新冠疫苗的现象强调指出，“对此，必须坚决予以纠正。”解决了疫苗的有效性和安全性，也就解决了接种意愿问题，由此“强制”才会失去理由。（梁杰郅）